WE.CONNECT : CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL CONSOLIDE 2022 : 237,6 M€ (+9,2%)

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL CONSOLIDE 2022 : 237,6 M€ (+9,2%)

• FORTE CONTRIBUTION DES ACQUISITIONS A LA CROISSANCE

• EFFET DE BASE DEFAVORABLE SUR L’ACTIVITE ORGANIQUE





WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles et le son, a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 237,6 M€, en hausse de 9,2 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.

La progression de l’activité bénéficie principalement de la contribution de l’acquisition du Groupe OCTANT, spécialisé dans la distribution de périphériques numériques acquis au

1er semestre. La mise en place des synergies opérationnelles avec notamment l’enrichissement du parc clients et l’apport d’une nouvelle offre de marques référentes d’imprimantes et de consommables permet au Groupe d’afficher sur le 2nd semestre un chiffre d’affaires de 122,1 M€, en croissance plus soutenue de 13,9% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

L’activité organique ressort à 193,6 M€ en recul de 11% par rapport à 2021.