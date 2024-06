We.Connect boucle l'acquisition de MCA Technology

(AOF) - We.Connect, spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles, le son et de la distribution de produits informatiques et périphériques, annonce avoir conclu un accord pour l’acquisition de l’intégralité du capital de MCA Technology, grossiste informatique dédié aux professionnels qui a réalisé 110 millions de chiffre d’affaires en 2023.

Postérieurement à la réalisation définitive de l'opération qui aura lieu fin juin, les fondateurs de MCA Technology investiront trois millions d'euros dans We.Connect par souscription à des actions nouvellement émises par We.Connect dans le cadre d'une augmentation de capital.

Le prix de souscription des Titres sera déterminé selon le cours moyen des actions We. Connect à Euronext Paris pondéré des volumes des 5 dernières séances de bourse précédent la date de réalisation.

