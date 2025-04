We.Connect : amélioration de la rentabilité en 2024

(AOF) - We.Connect, spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles et le son, a dévoilé ses résultats annuels 2024 d'où ressort un résultat net part du groupe de 7,7 millions d'euros, en recul de 19,3%. L'Ebitda atteint 13,2 millions d'euros, en croissance de 11,2%. Le chiffre d'affaires, déjà publié, s'élève à 300,2 millions d'euros, en hausse de 13,7%.

La trésorerie active s'établit à 40 millions d'euros contre 32,2 millions d'euros à fin décembre 2024, soit une augmentation de 24,2%.

Le conseil d'administration de We.Connect qui s'est réuni le 16 avril 2025, a décidé de soumettre à la prochaine assemblée générale des actionnaires prévue le 3 juin prochain la distribution d'un dividende de 0,40 euro par action.

La société indique que l'année 2025 va lui permettre de se doter d'outils plus performants grâce à la refonte de l'ensemble des sites internet pour développer les ventes en ligne et à la mise en place d'une plateforme logistique plus performante à Serris où déménagera prochainement les filiales historiques du groupe actuellement situées à Collégien.

Les synergies commerciales liées à l'acquisition de MCA Technology seront également un levier de croissance pour 2025.

"En cinq ans, notre groupe a doublé son chiffre d'affaires tout en maintenant un Ebitda élevé et une solidité financière sans faille", a indiqué Moshey Gorsd, PDG de WE.Connect.

L'entreprise communiquera le 11 juillet prochain (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre 2025.

