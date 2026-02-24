 Aller au contenu principal
WBD examine une offre révisée de Paramount, la guerre des enchères s'intensifie
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 15:28

Warner Bros Discovery (WBD)

WBD.O a annoncé mardi examiner une nouvelle offre de Paramount Skydance, sans en dévoiler la valeur, alors que le propriétaire de CBS tente une ultime manœuvre pour empêcher Netflix d'acquérir le prestigieux studio hollywoodien.

Cette offre fait suite à une semaine de discussions entre les deux sociétés afin de répondre aux inquiétudes qui avaient poussé la maison mère de HBO à rejeter les précédentes offres de Paramount en faveur de celle de Netflix NFLX.O , à 27,75 dollars par action, soit 82,7 milliards de dollars, pour son studio et ses actifs de streaming.

"L'accord de fusion avec Netflix reste en vigueur et le conseil d'administration continue de recommander la transaction avec Netflix", a déclaré WBD dans un communiqué.

Paramount a pour sa part confirmé mardi l'envoi d'une offre révisée, le groupe ajoutant dans un communiqué qu'il continuera de maintenir son offre publique d'achat et sa sollicitation en opposition à la fusion "inférieure" proposée par Netflix.

Selon les analystes de MoffettNathanson, une offre de Paramount autour de 34 dollars par action mettrait fin à la guerre des enchères et "éviterait tout débat supplémentaire sur la valeur de Discovery Global".

Selon les estimations de Warner Bros, Discovery Global pourrait valoir entre 1,33 dollar et 6,86 dollars par action.

Si WBD juge que la nouvelle offre de Paramount est supérieure à celle de Netflix, le pionnier du streaming disposera de quatre jours pour réagir, selon l'accord annoncé en décembre.

UNE BATAILLE POUR LE JOYAU D’HOLLYWOOD

Quelle que soit l’issue, l’une ou l’autre des transactions redéfinira la structure du pouvoir à Hollywood en accordant à l’acquéreur l’un des studios les plus convoités de l’industrie, un vaste catalogue de contenus et des franchises majeures telles que "Game of Thrones", "Harry Potter" et "DC Comics".

Netflix dispose de liquidités importantes et pourrait relever son offre pour le propriétaire de HBO Max. La société a fait valoir que son accord offrait une meilleure valeur aux investisseurs, notamment grâce à la scission des actifs câblés de WBD avant l'acquisition.

Paramount, qui a proposé de racheter l'ensemble de WBD, y compris les actifs télévisés, estime que les actifs câblés ont une valeur quasi nulle.

Le propriétaire de CBS, dirigé par le directeur général David Ellison, estime avoir plus de chances d'obtenir l'approbation des autorités réglementaires américaines pour l'accord avec WBD en raison de ses liens étroits avec l'administration Trump.

Pour rassurer les investisseurs, il a proposé de couvrir les 2,8 milliards de dollars que WBD devrait verser à Netflix si l’accord est annulé et de payer environ 650 millions supplémentaires en numéraire pour chaque trimestre de retard après cette année.

La reprise des négociations entre WBD et Paramount fait également suite à la pression d'Ancora Capital après que cet investisseur activiste a acquis une participation d'environ 200 millions de dollars dans le propriétaire de HBO et accusé la société de ne pas avoir suffisamment dialogué avec Paramount.

Ancora Capital a critiqué le conseil d'administration de WBD pour avoir accepté un accord inférieur et pour avoir parié sur une scission incertaine. Il prévoit de voter contre l'accord avec Netflix si Warner Bros refuse de reprendre les discussions avec Paramount.

Les actionnaires de Warner Bros ont annoncé plus tôt ce mois-ci qu'ils organiseraient un vote sur l'accord avec Netflix le 20 mars.

(Aditya Soni et Harshita Mary Varghese, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

