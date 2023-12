WAVESTONE : Solide progression des résultats semestriels 2023/24 : marge opérationnelle courante de 13,3%

Lors de sa réunion du 4 décembre 2023, le Conseil d'administration de Wavestone a arrêté les comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2023 résumés ci-dessous. Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité de la part des commissaires aux comptes et leur rapport est en cours d'émission.

Données consolidées (en M€)

Examen limité pour les données au 30/09

Données auditées pour les données au 31/03 S1

2023/24

(6 mois) S1

2022/23

(6 mois) Variation Exercice

2022/23

(12 mois) Chiffre d'affaires 276,7 237,1 +17% 532,3 Résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle courante 36,8

13,3% 29,7

12,5% +24% 77,0

14,5% Amortissement relation clientèle

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel (0,7)

(2,8)

33,2 (0,7)

(3,3)

25,7



+29% (1,5)

(2,9)

72,7 Coût de l'endettement financier net

Autres produits et charges financiers

Charge d'impôt (0,7)

(0,3)

(9,2) (0,4)

(0,4)

(6,9) (1,8)

(2,3)

(18,5) Résultat net part du groupe

Marge nette 23,0

8,3% 17,9

7,6% +28% 50,1

9,4%

Chiffre d'affaires semestriel en croissance de +17%, dont +12% en organique

À l'issue de son 1 er semestre 2023/24, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 276,7 M€, en croissance dynamique de +17% sur un an.

Pour rappel, le 1 er semestre 2023/24 a bénéficié de l'apport des cabinets PEN Partnership et Coeus Consulting, consolidés respectivement depuis le 1 er août 2022 et le 1 er octobre 2022. À périmètre et taux de change constants, la croissance semestrielle s'est élevée à +12%, malgré un effet jour défavorable de -2,2% [1] .

Cette solide progression du chiffre d'affaires semestriel à périmètre constant est le résultat de l'intensification de l'action commerciale depuis plusieurs trimestres et de la croissance embarquée des effectifs au terme de l'exercice 2022/23.

Stabilisation du taux de turn-over à 14%, rythme de recrutement toujours ralenti

Le taux de turn-over a poursuivi sa décélération pour désormais se stabiliser à 14% au 30 septembre 2023 (sur 12 mois glissants), contre 16% sur l'ensemble de l'exercice précédent.

Du fait de l'environnement économique incertain et du recul du turn-over, Wavestone maintient un rythme de recrutement ralenti par rapport à l'exercice précédent. Au 30 septembre 2023, Wavestone comptait 4 305 collaborateurs contre 4 406 fin mars 2023.

Malgré la modération des efforts de recrutement, le cabinet vise une progression des effectifs sur l'ensemble de l'exercice 2023/24.

Taux d'activité de 73% à l'issue du 1 er semestre et prix de vente en hausse de +1,1%

Après la baisse sensible de son taux d'activité à la fin de l'exercice 2022/23 (71% au 4 ème trimestre 2022/23), le cabinet a redressé son taux d'activité à 73% à l'issue du 1 er semestre 2023/24.

Le taux journalier moyen du semestre s'est élevé à 900 €, en progression de +1,1% par rapport au prix de vente moyen constaté sur l'ensemble de l'exercice 2022/23 (890 €). À taux de change constants, le taux journalier moyen ressort à 902 €, en hausse de +1,3%.

Progression de +24% du résultat opérationnel courant, soit 13,3% de rentabilité

Au 1 er semestre 2023/24, le résultat opérationnel courant s'est élevé à 36,8 M€, en forte croissance de +24% par rapport à la même période l'an dernier.

La marge opérationnelle courante s'est ainsi établie à 13,3% à l'issue du semestre, en progression par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent (12,5%), malgré l'effet jour défavorable. Dans un environnement économique en phase de ralentissement, le cabinet a su tirer parti de sa croissance dynamique, d'un bon ratio prix de vente sur salaires et d'une bonne maîtrise de ses coûts.

Après prise en compte de l'amortissement de la relation clientèle et des autres produits et charges opérationnels, comprenant pour l'essentiel des frais relatifs au projet de rapprochement avec Q_PERIOR, le résultat opérationnel s'établit à 33,2 M€, en croissance soutenue de +29%.

Marge nette semestrielle portée à 8,3%

Du fait de la hausse des taux d'intérêts, le coût de l'endettement financier net s'est accru au 1 er semestre 2023/24 pour s'établir à 0,7 M€, contre 0,4 M€ un an plus tôt.

La charge d'impôt s'est élevée à 9,2 M€, en hausse de +33% par rapport au 1 er semestre de l'exercice 2022/23.

Le résultat net part du groupe semestriel s'est ainsi élevé à 23,0 M€, en solide progression de +28% par rapport au 1 er semestre 2022/23. La marge nette s'est établie à 8,3% à l'issue du semestre, contre 7,6% un an plus tôt.

Progression de +31% de la capacité d'autofinancement à 39,4 M€

Au 30 septembre 2023, la capacité d'autofinancement de Wavestone s'est élevée à 39,4 M€, en croissance de +31% par rapport à la même période de l'an dernier.

La variation du besoin en fonds de roulement (BFR) a consommé 20,3 M€ de trésorerie sur la période, évolution principalement due à la baisse des dettes sociales habituelle sur le premier semestre de l'exercice (prise de congés, paiement des bonus et de la participation en France).

Après prise en compte du paiement des impôts (9,8 M€), le cabinet a dégagé un cash-flow opérationnel de 9,3 M€, à comparer à -7,5 M€ au 1 er semestre 2022/23.

Les opérations d'investissement ont consommé 6,5 M€ au 1 er semestre 2023/24, dont 5,3 M€ consacrés au paiement du premier complément de prix de PEN Partnership, et 1,1 M€ d'investissements courants.

Les flux de financement ont consommé quant à eux 19,7 M€, dont 7,6 M€ de dividendes versés aux actionnaires au titre de l'exercice 2022/23, 6,0 M€ consacrés à des rachats d'actions permettant de couvrir l'intégralité des plans d'attribution d'actions gratuites aux collaborateurs, 2,8 M€ de remboursements nets d'emprunts financiers et 2,6 M€ de remboursements de dettes locatives.

Trésorerie nette de 13,3 M€ au 30 septembre 2023

Au 30 septembre 2023, les fonds propres de Wavestone s'établissaient à 311,9 M€.

La trésorerie nette, hors dettes locatives IFRS 16, s'élevait à 13,3 M€ à fin septembre 2023, contre 27,1 M€ six mois plus tôt.

A l'issue de l'exercice 2023/24, grâce à la génération de trésorerie traditionnellement élevée au 2 nd semestre, le cabinet vise une trésorerie nette positive comprise entre 55 M€ et 60 M€, hors impact du projet de rapprochement avec Q_PERIOR ou toute autre nouvelle acquisition.

Données consolidées (en M€)

Examen limité au 30/09

Données auditées au 31/03 30/09/2023 31/03/2023 Données consolidées (en M€)

Examen limité au 30/09

Données auditées au 31/03 30/09/2023 31/03/2023 Actif non courant 269,8 272,8 Capitaux propres 311,9 299,1 dont écarts d'acquisition 237,8 235,4 dont droits d'utilisation des biens en location 11,4 13,2 Passifs financiers

dont part à moins d'un an 40,9

5,6 43,7

5,7 Actif courant 193,5 193,1 Dettes locatives 13,5 15,9 dont créances clients 175,2 176,6 Trésorerie 54,1 70,8 Passifs non financiers 151,2 178,2 Total 517,4 536,8 Total 517,4 536,8

Solide 1 er semestre 2023/24, prudence maintenue sur la seconde moitié de l'exercice

Wavestone a réalisé un 1 er semestre 2023/24 solide, tant au niveau de la croissance de son activité qu'en terme de rentabilité, en dépit du durcissement de l'environnement économique au cours de la période.

Si la dégradation du contexte de marché impacte sensiblement la demande dans certains secteurs d'activité (banque, retail , et secteur public), d'autres secteurs tels que l'assurance, l'énergie, le luxe ou le transport restent mieux orientés. Par ailleurs, sur le plan des domaines d'intervention, le cabinet constate une bonne résilience des sujets à caractère technologique (cybersécurité, stratégie IT, Data & IA), et une demande croissante de projets autour de l'IA générative.

Au 30 septembre 2023, le carnet de commande s'établissait à 3,6 mois, contre 4,0 mois au 31 mars 2023, reflétant le ralentissement traditionnel de la prise de commande au cours de l'été ainsi que la dégradation du contexte de marché.

Wavestone aborde avec prudence la 2 nde moitié de l'exercice, et notamment le début de l'année civile 2024, du fait d'une incertitude économique accrue.

Confirmation des objectifs annuels 2023/24

Le cabinet confirme ses objectifs financiers annuels 2023/24 : réaliser une croissance organique au moins égale à celle de l'exercice 2022/23 (+7%), malgré un effet jour défavorable (-1,6% sur l'ensemble de l'exercice). Cet objectif tient compte d'une dynamique de croissance moins soutenue au 2 nd semestre 2023/24, du fait de la modération du rythme de recrutement depuis le début de l'exercice.

À périmètre total, intégrant la consolidation en année pleine de PEN Partnership et Coeus Consulting, Wavestone vise un chiffre d'affaires supérieur à 580 M€, soit une croissance totale de +9%, pour une marge opérationnelle courante annuelle aux alentours de 15%.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants, et hors impact du projet de rapprochement avec Q_PERIOR ou toute autre nouvelle acquisition.

Assemblée générale mixte le 5 décembre 2023 en vue de la concrétisation du projet de rapprochement entre Wavestone et Q_PERIOR

L'Assemblée générale mixte amenée à se prononcer sur l'opération de rapprochement avec Q_PERIOR, en particulier sur l'apport d'actions de cette dernière et sa rémunération en actions Wavestone nouvellement émises, se tiendra demain, mardi 5 décembre 2023 à 10h00, au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel, 75008 Paris.

La réunion sera également retransmise en direct par visioconférence pour les actionnaires qui ne pourraient pas y assister physiquement, depuis un lien accessible sur le site internet de Wavestone.

Prochains rendez-vous : Assemblée générale mixte le mardi 5 décembre 2023 à 10h00, et publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023/24, le mardi 30 janvier 2024, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 4 000 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place To Work ® .

Wavestone

Pascal IMBERT

Président – Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00

Justine BROSSET

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Anne-Charlotte DUDICOURT

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

[1] tenant compte de la répartition géographique des effectifs de Wavestone

Annexe 1 : Compte de résultat consolidé au 30/09/23 En milliers d'euros - Examen limité en cours - Normes IFRS 30/09/23 31/03/23 30/09/22 Chiffre d'affaires 276 689 532 264 237 113 Achats consommés -13 298 -21 753 -8 037 Charges de personnel -199 414 -373 278 -170 901 Charges externes -20 855 -46 594 -22 705 Impôts et taxes -3 392 -8 044 -3 137 Dotations nettes aux amortissements et aux provisions -3 428 -5 771 -2 435 Autres produits et charges courants 456 218 -209 Résultat opérationnel courant 36 758 77 042 29 689 Amortissement relation clientèle -747 -1 493 -747 Autres produits et charges opérationnels -2 809 -2 864 -3 289 Résultat opérationnel 33 203 72 685 25 653 Produits financiers 314 10 9 Coût de l'endettement financier brut -1 031 -1 766 -419 Coût de l'endettement financier net -718 -1 756 -410 Autres produits et charges financiers -311 -2 348 -423 Résultat avant impôt 32 174 68 580 24 820 Charge d'impôt -9 199 -18 513 -6 914 Résultat net 22 975 50 068 17 906 Intérêts minoritaires 0 0 0 Résultat net - part du groupe 22 975 50 068 17 906 Résultat net - part du groupe par action (€) (1) 1,16 2,51 0,90 Résultat net dilué - part du groupe par action (€) 1,16 2,51 0,90

(1) Nombre d'actions pondéré sur la période.

Annexe 2 : Bilan consolidé au 30/09/23 En milliers d'euros - Examen limité en cours - Normes IFRS 30/09/23 31/03/23 Ecarts d'acquisition 237 834 235 355 Immobilisations incorporelles 1 897 2 644 Immobilisations corporelles 8 353 8 815 Droits d'utilisation des biens pris en location 11 365 13 179 Actifs financiers - part à plus d'un an 1 713 1 790 Autres actifs non courants 8 645 11 038 Actif non courant 269 807 272 820 Clients et comptes rattachés 175 194 176 595 Autres créances 18 286 16 549 Trésorerie et équivalent de trésorerie 54 137 70 824 Actif courant 247 616 263 968 Total actif 517 424 536 788 Capital 505 505 Primes d'émission, de fusion, d'apport 11 218 11 218 Réserves et résultats consolidés 297 076 285 314 Réserves de conversion groupe 3 100 2 013 Capitaux propres - part du groupe 311 899 299 050 Intérêts minoritaires 0 0 Total capitaux propres 311 899 299 050 Provisions long terme 12 722 13 316 Passifs financiers - part à plus d'un an 35 313 38 047 Dettes locatives - part à plus d'un an 8 611 11 098 Autres passifs non courants 1 569 1 023 Passif non courant 58 214 63 485 Provisions court terme 4 075 4 755 Passifs financiers - part à moins d'un an 5 559 5 654 Dettes locatives - part à moins d'un an 4 881 4 754 Fournisseurs et comptes rattachés 15 117 14 731 Dettes fiscales et sociales 86 538 106 272 Autres passifs courants 31 140 38 087 Passif courant 147 310 174 254 Total passif 517 424 536 788

Annexe 3 : Tableau des flux de trésorerie consolidée au 30/09/23 En milliers d'euros - Examen limité en cours - Normes IFRS 30/09/23 31/03/23 30/09/22 Résultat net de l'ensemble consolidé 22 975 50 068 17 906 Elimination des éléments non monétaires : Dotations nettes aux amortissements et provisions (1) 4 886 9 907 4 104 Charges / (produits) liés aux paiements en actions 2 075 3 305 1 541 Moins-values / (plus-values) de cession, nettes d'impôt -70 -217 -82 Autres charges et produits calculés -467 256 -771 Cout de l'endettement financier net (y.c. intérêts sur dettes locatives) 798 1 933 503 Charges / (produits) d'impôt 9 199 18 513 6 914 Capacité d'autofinancement avant cout de l'endettement financier net et impôt 39 396 83 764 30 115 Impôt payé -9 792 -21 052 -12 242 Variation du besoin en fonds de roulement -20 286 -21 567 -25 420 Flux net de trésorerie généré par l'activité 9 317 41 146 -7 548 Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -1 069 -3 705 -891 Cession d'immobilisations 24 168 109 Variation des immobilisations financières -160 3 -22 072 Incidence des variations de périmètre -5 272 -49 196 -29 266 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -6 477 -52 731 -52 120 Cession (acquisition) par la société de ses propres titres (2) -5 983 -6 403 -6 456 Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère -7 593 -7 612 -7 612 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 0 0 Souscription d'emprunts 0 0 0 Remboursement d'emprunts -2 821 -4 435 -4 147 Remboursement des dettes locatives -2 638 -5 132 -2 451 Intérêts financiers nets versés -587 -2 078 -300 Intérêts net versés sur dettes locatives -84 -181 -98 Autres flux liés aux opérations de financement 0 -6 -30 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -19 705 -25 847 -21 095 Variation nette de trésorerie -16 864 -37 432 -80 762 Incidences des variations de taux de change 295 -136 453 Trésorerie à l'ouverture 70 681 108 249 108 249 Trésorerie à la clôture 54 112 70 681 27 939 (1) Intégrant 2 138 K€ au titre de l'amortissement des droits d'utilisation immobiliers (IFRS 16) au 30/09/23 et 2 694 K€ au 30/09/22. (2) Pour information, la société a livré des actions auto-détenues pour un montant de 769 K€ au cours du semestre.