Wavestone: les perspectives et la trésorerie rassurent information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - L'action Wavestone monte ce mardi à la Bourse de Paris suite à la publication par le cabinet de conseil de résultats annuels conformes aux attentes, qui contribuent à rassurer le marché sur ses perspectives et sa génération de trésorerie.



A 10h20, le titre du spécialiste de la transformation stratégique des grandes entreprises progresse de 6,8%, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien.



Le groupe a fait état ce matin d'un résultat opérationnel récurrent de 119,1 millions d'euros au titre de son exercice 2024/25, clos fin mars, en progression de 17%.



Sa marge opérationnelle récurrente s'est établie à 12,6%, conformément à l'objectif annuel révisé de décembre dernier (12,5%).



Le bénéfice net a atteint 75,9 millions d'euros, soit une hausse de 30% par rapport à l'exercice précédent.



Déjà publié, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 943,7 ME, en progression de 35%, mais ressort stable en données organiques, c'est-à-dire en excluant les récentes acquisitions de Q_Perior et Aspirant Consulting.



Pour l'exercice 2025/26, Wavestone prévoit de réaliser une croissance organique positive et vise une marge opérationnelle récurrente supérieure à 13%.



Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors acquisitions, précise-t-il dans un communiqué.



Dans l'ensemble, les analystes saluent ce matin des prévisions jugées 'rassurantes' ainsi qu'un cash flow 'solide', le flux net de trésorerie généré par l'activité ayant atteint 89,3 millions d'euros sur l'exercice écoulé, contre 83,1 millions un an plus tôt.



Depuis le début de l'année, l'action Wavestone affiche un gain de plus de 25%, contre une hausse d'environ 7% pour le CAC Mid & Small.





Valeurs associées WAVESTONE 55,4000 EUR Euronext Paris +7,99%