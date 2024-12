WAVESTONE : Eligibilité des actions Wavestone au Service de Règlement Différé (SRD) à compter du 27 décembre 2024

Wavestone informe qu'à compter de la séance de Bourse de ce jour, vendredi 27 décembre 2024, les actions Wavestone cotées sur Euronext à Paris (ISIN : FR0013357621 - code mnémonique : WAVE) sont éligibles au Service de Règlement Différé (SRD) [1] .

Le SRD est un mécanisme du marché réglementé qui permet aux investisseurs de reporter le règlement ou la livraison de titres éligibles à la fin du mois boursier (source : Euronext Paris). Concrètement, le service offre la possibilité d'initier, avec un effet de levier, une position longue (acheteuse) ou courte (vendeuse) sur une valeur.

Les valeurs éligibles au SRD remplissent le critère d'une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d'euros.

Cette admission au SRD est de nature à renforcer l'attractivité et la liquidité du titre Wavestone.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024/25, le jeudi 30 janvier 2025, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de Wavestone

Wavestone est un acteur du conseil, qui a pour mission d'accompagner les entreprises et organisations dans leurs transformations stratégiques dans un monde en constante évolution, avec l'ambition de générer des impacts positifs et durables pour toutes ses parties prenantes.

En s'appuyant sur plus de 5 500 collaborateurs présents dans 17 pays à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'un portefeuille de services de conseil à 360° et à forte valeur ajoutée, combinant sans couture des expertises sectorielles de premier plan avec un large éventail de savoir-faire cross-sectoriels.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work ® .

Wavestone

Pascal IMBERT

Président – Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00



Benjamin CLEMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92



Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

[1] Pour rappel, depuis le 29 décembre 2014, le titre Wavestone était éligible au Service de Règlement Différé Long (SRD Long) sur Euronext Paris. Le statut SRD Long signifie que le mécanisme n'est autorisé qu'à l'achat sur le titre considéré.