 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 119,12
-0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wavestone dans le vert après son CA semestriel
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 15:10

Wavestone prend 3% après l'annonce, au titre de son 1er semestre 2025/26, d'un chiffre d'affaires de 458,1 millions d'euros, en repli limité de 0,5% sur une base organique. Sur la période, l'effet jour était défavorable à hauteur de -0,9%.

Malgré une légère amélioration entre le 1er et le 2e trimestre, le taux d'utilisation du cabinet de conseil est resté sous pression au 1er semestre pour s'établir à 71%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice précédent.

'Le début du 3e trimestre 2025/26 est marqué par une amélioration de la demande. En conséquence, le taux d'utilisation devrait connaître une progression significative au 3e trimestre', estime Wavestone, qui prévient cependant que la visibilité reste limitée.

Pour ce qui concerne ses objectifs annuels, il confirme viser une croissance organique positive en 2025/26, mais il prévoit désormais une marge opérationnelle récurrente annuelle de l'ordre 13%, au lieu d'une cible supérieure à 13% initialement.

Valeurs associées

WAVESTONE
51,5000 EUR Euronext Paris +5,21%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une affiche à l'accueil d'un commissariat indiquant "Vous êtes victime de : viol ou agression sexuelle ou violence conjugale / Autre infraction" pour les victimes potentielles sans rendez-vous ou pour préciser leur grief, le 9 février 2024 à Bordeaux ( POOL / Ludovic MARIN )
    Le nombre de féminicides conjugaux en hausse en France en 2024
    information fournie par AFP 31.10.2025 16:09 

    Le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11% entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, une situation "dramatique" selon les associations qui exhortent l'exécutif à refaire de cette question une priorité nationale. Au total, ... Lire la suite

  • Brigitte Macron, un homme ? Le complotisme version transphobe
    Brigitte Macron, un homme ? Le complotisme version transphobe
    information fournie par France 24 31.10.2025 15:46 

    Qu’ont en commun Brigitte Macron, Lady Gaga et Imane Khelif ? Toutes sont accusées d’être des hommes. Cette semaine, huit hommes et deux femmes ont dû s’expliquer devant la justice pour avoir propagé cette rumeur concernant l’épouse d’Emmanuel Macron. Le couple ... Lire la suite

  • L’érosion pousse des habitants du Mont Saint-Michel à abandonner leur maison
    L’érosion pousse des habitants du Mont Saint-Michel à abandonner leur maison
    information fournie par France 24 31.10.2025 15:42 

    À Saint-Jean-le-Thomas, dans la Manche, la côte recule de cinq mètres par an. Sous l’effet du changement climatique et de la montée du niveau de la mer, les dunes s’effondrent et des habitations se retrouvent en zone à risque. Les scientifiques de l’université ... Lire la suite

  • Un homme marche dans Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en hausse, Amazon bondit avec ses prévisions de fin d'année
    information fournie par Reuters 31.10.2025 15:36 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, les prévisions optimistes d'Amazon ayant contribué à apaiser les inquiétudes sur la technologie au lendemain de la plus forte baisse du Standard & Poor's-500 et du Nasdaq depuis plus de trois semaines. Dans

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank