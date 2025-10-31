Wavestone dans le vert après son CA semestriel
Malgré une légère amélioration entre le 1er et le 2e trimestre, le taux d'utilisation du cabinet de conseil est resté sous pression au 1er semestre pour s'établir à 71%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice précédent.
'Le début du 3e trimestre 2025/26 est marqué par une amélioration de la demande. En conséquence, le taux d'utilisation devrait connaître une progression significative au 3e trimestre', estime Wavestone, qui prévient cependant que la visibilité reste limitée.
Pour ce qui concerne ses objectifs annuels, il confirme viser une croissance organique positive en 2025/26, mais il prévoit désormais une marge opérationnelle récurrente annuelle de l'ordre 13%, au lieu d'une cible supérieure à 13% initialement.
