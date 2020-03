WAVESTONE : Covid-19 : point de situation de Wavestone

Depuis plusieurs semaines, Wavestone a activé une cellule de crise afin de surveiller le développement et les impacts de l'épidémie de Covid-19. Cette cellule a rapidement mis en œuvre des actions afin de protéger la santé des collaborateurs du cabinet, contribuer à freiner la propagation du virus, et minimiser l'impact de la situation sur son activité et celle de ses clients.

Mise en œuvre de la continuité des activités

Depuis lundi 16 mars 2020, la quasi-totalité des équipes du cabinet est en télétravail.

La mise en œuvre du plan de continuité d'activité de Wavestone s'est déroulée sans difficulté. Le cabinet reste pleinement opérationnel malgré les mesures de confinement en vigueur dans beaucoup de pays. Wavestone continue ainsi à délivrer la grande majorité de ses missions dans de bonnes conditions en dépit des circonstances.

Un impact sensible sur le niveau d'activité

Les mesures de confinement qui se généralisent dans de nombreux pays commencent toutefois à avoir un impact sensible sur le niveau d'activité.

Wavestone a ainsi dû suspendre un certain nombre de missions à la demande de ses clients, du fait de la difficulté à les délivrer à distance ou des perturbations provoquées par l'épidémie. Par ailleurs, le cabinet commence également à subir des reports de nouvelles missions, voire des annulations.

La situation est extrêmement évolutive et il est pour l'instant difficile d'en quantifier les effets. Certaines missions suspendues pourraient reprendre rapidement. Mais dans le même temps, la conjoncture économique dégradée et incertaine est de nature à entraîner des arbitrages et une baisse de la demande.

Cette situation est susceptible de remettre en cause les objectifs financiers annuels de l'exercice 2019/20, dans des proportions toutefois limitées.

Maintien d'une activité commerciale intense et suspension des recrutements

Dans ce contexte, la première priorité de Wavestone est de se mobiliser auprès de ses clients, afin de poursuivre le plus efficacement possible les missions en cours et confirmer le lancement des nouveaux projets. Le cabinet entend également maintenir une activité commerciale intense, en l'orientant vers les clients qui conservent du potentiel et vers les offres qui correspondent à leur actualité.

Wavestone a en outre pris la décision de geler tout nouveau recrutement jusqu'au 1er juin 2020, une mesure qui pourra être prolongée si nécessaire. La possibilité de recourir à l'activité partielle est également à l'étude, au cas où la situation le nécessiterait.

Sur le plan financier, le cabinet dispose d'une assise solide lui permettant d'affronter ce contexte troublé. Pour mémoire, au 30 septembre 2019, l'endettement net s'élevait à 61,7 M€, avec une trésorerie disponible de 39,8 M€. Au 31 mars 2020, cette situation financière se sera encore renforcée, avec un endettement net très largement réduit par rapport au 30 septembre.

Pascal Imbert, Président du Directoire de Wavestone, déclare : « La rapidité d'adaptation, la capacité d'innovation et la mobilisation dont ont fait preuve ces derniers jours les équipes de Wavestone sont remarquables. Je sais que le cabinet relèvera avec succès les défis qui se présentent à lui, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises dans le passé. Les compétences, le collectif et l'engagement de ses collaborateurs constituent les meilleurs atouts de Wavestone. »

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019/20, le mardi 28 avril 2020, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

