Wavestone confirme son objectif de marge opérationnelle récurrente annuelle

Wavestone communiquera plus d'informations sur ses perspectives 2025/26 à l'occasion de la publication de ses résultats annuels, le 2 juin 2025.

Au cours des prochains mois, la société " entend continuer à donner la priorité absolue à l'action commerciale, en se concentrant sur les secteurs d'activité et les offres les plus dynamiques ". En matière de recrutement, Wavestone restera prudent face à ce contexte difficile.

Ce dernier prévient que " le contexte géopolitique et les incertitudes économiques croissantes affectent la visibilité et rendent particulièrement délicates les prévisions d'activité ".

Sur l'ensemble de l'exercice 2024/25, le taux d'activité s'est élevé à 73%, niveau identique à celui du 1er semestre 2024/25. À périmètre constant, il s'établit à 72%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice 2023/24. Wavestone comptait 6 076 collaborateurs au 31 mars 2025, contre 5 894 un an plus tôt.

