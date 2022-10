WAVESTONE : Chiffre d'affaires semestriel 2022/23 de 237,1 M EUR en croissance de +9% Confirmation des objectifs annuels

Chiffre d'affaires

En M€ - données consolidées non auditées 2022/23 2021/22 Variation Variation à périmètre * et change constants 1 er trimestre 122,0 115,2 +6% +3% 2 ème trimestre 115,1 102,6 +12% +5% 1 er semestre 237,1 217,8 +9% +4%

* Hors Everest Group consulting consolidé depuis le 01/05/2021, why innovation! consolidé depuis le 01/11/2021, NewVantage Partners consolidé depuis le 01/01/2022, Nomadéis consolidé depuis le 01/04/2022 et PEN Partnership consolidé depuis le 01/08/2022.

Chiffre d'affaires en progression de +12% au 2 ème trimestre 2022/23, dont +5% en organique

Au 2 ème trimestre de son exercice 2022/23 (du 1 er juillet au 30 septembre 2022), Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 115,1 M€, en progression de +12% par rapport au 2 ème trimestre de l'exercice 2021/22.

A taux de change et périmètre constants, la croissance organique du cabinet s'est élevée à +5%. L'effet jour est défavorable sur le trimestre écoulé et s'établit à -1,4%.

Sur l'ensemble du 1 er semestre 2022/23, Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires de 237,1 M€, en hausse de +9%, et +4% à taux de change et périmètre constants.

Pour mémoire, outre l'effet des acquisitions du précédent exercice, le 1 er semestre 2022/23 a bénéficié de l'apport du cabinet Nomadéis, consolidé depuis le 1 er avril 2022, et de PEN Partnership consolidé depuis le 1 er août 2022. Coeus Consulting sera consolidé à partir du 1 er octobre 2022.

Taux d'activité de 75% au 1 er semestre 2022/23 et progression des prix de vente

Le taux d'activité a reculé au 2 ème trimestre, sous l'effet des nombreuses arrivées de nouveaux collaborateurs au mois de septembre. Il s'établit à 75% à l'issue du 1 er semestre 2022/23, conforme au niveau normatif du cabinet, contre 77% sur l'ensemble de l'exercice 2021/22.

Dans la continuité du 1 er trimestre, les prix de vente ont poursuivi leur inflexion positive. Le taux journalier moyen s'est ainsi établi à 880 € au 1 er semestre 2022/23, en progression de +3% par rapport au prix de vente moyen constaté sur l'ensemble de l'exercice 2021/22 (854 €). A taux de change constants, le taux journalier moyen se serait établi à 872 €, en progression de +2% par rapport à l'exercice précédent.

Maintien d'un rythme de recrutement dynamique mais turn-over toujours sous pression

Le rythme de recrutement est demeuré soutenu au cours du 1 er semestre. A mi-exercice, le cabinet s'inscrit en ligne avec son plan de marche annuel qui vise à recruter plus de 1 000 collaborateurs sur l'exercice 2022/23.

Les tensions en matière de turn-over demeurent élevées. Sur 12 mois glissants, le taux de turn-over s'établit à 19%, contre 19% au 30 juin dernier et 18% sur l'ensemble du dernier exercice.

Au 30 septembre 2022, Wavestone comptait 3 864 collaborateurs contre 3 732 fin mars à l'issue de l'exercice 2021/22.

Un contexte de marché toujours robuste malgré un environnement économique complexe

Le 2 ème trimestre a été marqué par une croissance du chiffre d'affaires de Wavestone conforme au plan de marche, avec des indicateurs opérationnels solides.

Dans un contexte économique marqué par l'accélération de l'inflation, le sujet des ressources humaines demeure un sujet central pour Wavestone. Afin de maintenir sa compétitivité, le cabinet a opéré des ajustements à sa politique salariale. Parallèlement, les actions de revalorisation des prix de vente produisent leurs effets et permettent ainsi au cabinet de maintenir son ratio prix de vente sur salaires.

En ce qui concerne l'environnement économique, même si de légers signaux de ralentissement commencent à apparaître au sein de certains comptes, notamment dans le secteur public et l'automobile, le cabinet continue d'évoluer sur un marché globalement porteur. La demande de conseil reste portée par les grands projets de transformation digitale, les opérations de fusion-acquisition ou de réorganisation, ou les enjeux des grandes entreprises en matière de cybersécurité et de développement durable.

La prise de commande s'est maintenue pendant l'été et à la rentrée. Le carnet de commande s'établit à 3,7 mois au 30 septembre 2022, le recul par rapport au 30 juin 2022 (4,2 mois) provenant de la progression des effectifs anticipée pour le 3 ème trimestre de l'exercice.

Confirmation des objectifs annuels 2022/23

Compte tenu du niveau non normatif de charges opérationnelles au 1 er semestre 2021/22 et de l'accélération des dépenses en matière de recrutement et de ressources humaines, la marge opérationnelle courante semestrielle 2022/23 devrait être de l'ordre de 12%, niveau inférieur à celui de l'an dernier (rappel : 14,6% au 1 er semestre 2021/22).

Du fait des acquisitions de Nomadéis, PEN Partnership et Coeus Consulting au cours du 1 er semestre 2022/23 et de la saisonnalité habituelle du cabinet, la dette nette de Wavestone, hors dettes locatives, devrait ressortir à environ 16 M€ au 30 septembre 2022 (contre une trésorerie nette de 60,3 M€ au 31 mars 2022).

Wavestone confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2022/23 : réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 505 M€ pour une marge opérationnelle courante de l'ordre de 15%, hors PEN Partnership et Coeus Consulting.

A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2022/23, début décembre, Wavestone actualisera ses objectifs annuels afin de tenir compte de la consolidation de PEN Partnership et de Coeus Consulting.

En matière de croissance externe, le cabinet entend poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées. Après les rapprochements récents, Wavestone ne prévoit pas de nouvelle opération au Royaume-Uni au cours des prochains mois. Le cabinet entend donc donner la priorité aux Etats-Unis, sans s'interdire des opérations tactiques dans d'autres géographies.

Prochain rendez-vous : publication des résultats semestriels 2022/23, le lundi 5 décembre 2022, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble près de 4 000 collaborateurs en Europe – où il figure parmi les leaders indépendants du conseil – aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work ® .

Wavestone

Pascal IMBERT

Président – Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLEMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

