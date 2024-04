WAVESTONE : Chiffre d'affaires 2023/24 au-delà de l'objectif, croissance organique de +9% - Objectif de marge opérationnelle courante 2023/24 confirmé

Chiffre d'affaires en M€

Données consolidées non auditées 2023/24 2023/24

hors Q_PERIOR et Aspirant Consulting 2022/23 Variation à

périmètre * et change constants Variation

totale 1 er trimestre 143,3 143,3 122,0 +11% +17% 2 ème trimestre 133,4 133,4 115,1 +14% +16% 3 ème trimestre 175,6 150,9 139,1 +10% +26% 4 ème trimestre 248,8 159,3 156,0 +4% +59% Total 12 mois 701,1 586,9 532,3 +9% +32%

* Hors PEN Partnership consolidé depuis le 1 er août 2022, Coeus Consulting consolidé depuis le 1 er octobre 2022, Q_PERIOR consolidé depuis le 1 er décembre 2023 et Aspirant Consulting consolidé depuis le 1 er février 2024.

Progression de +59% du chiffre d'affaires au 4 ème trimestre 2023/24, dont +4% en organique

Au 4 ème trimestre de l'exercice 2023/24 (du 1 er janvier au 31 mars 2024), Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 248,8 M€, en croissance de +59% par rapport au 4 ème trimestre de l'exercice précédent.

Pour rappel, outre les cabinets britanniques PEN Partnership et Coeus Consulting (consolidés respectivement depuis le 1 er août 2022 et le 1 er octobre 2022), Wavestone consolide Q_PERIOR, cabinet de conseil allemand, depuis le 1 er décembre 2023, et Aspirant Consulting, cabinet de conseil américain, depuis le 1 er février 2024.

À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2023/24 progresse de +4%, marquant comme anticipé un ralentissement de la croissance dans un contexte de durcissement du marché. Ce chiffre tient compte de l'effet jour défavorable sur le dernier trimestre de l'exercice qui s'établit à -1,5% [1] .

Chiffre d'affaires de 586,9 M€ hors Q_PERIOR et Aspirant Consulting

À l'issue de l'exercice 2023/24, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est élevé à 701,1 M€, en hausse de +32%, dont +9% à périmètre et change constants (effet jour défavorable de -1,6%1). Pour mémoire, Wavestone visait en 2023/24 une croissance organique au moins égale à celle de l'exercice 2022/23 (+7%).

Hors Q_PERIOR et Aspirant Consulting, le chiffre d'affaires annuel s'élève à 586,9 M€, au-delà de l'objectif de 580 M€.

Taux d'activité stable en 2023/24 à 73%, prix de vente en hausse de +1%

En raison d'une latence accrue des nouveaux projets en début d'année civile et d'un marché moins favorable au Royaume-Uni, le taux d'activité, hors Q_PERIOR et Aspirant Consulting, a baissé légèrement au 4 ème trimestre, mais moins qu'attendu cependant. Sur l'ensemble de l'exercice 2023/24, il s'est ainsi établi à 73%, stable par rapport à l'exercice précédent.

Sur le même périmètre, le taux journalier moyen s'est élevé à 898 € en 2023/24, en progression de +1% par rapport au prix de vente moyen constaté sur l'ensemble de l'exercice précédent (890 €). À taux de change constants, le taux journalier moyen s'établit à 900 € en 2023/24.

Sur le plan commercial, toujours sur le même périmètre, le carnet de commande s'est inscrit en léger recul, à 4,1 mois au 31 mars 2024, contre 4,2 mois au 31 décembre 2023.

Wavestone entend déployer des indicateurs opérationnels consolidés (hors carnet de commande) à l'échelle du nouvel ensemble à partir du 1 er trimestre 2024/25.

Activité de Q_PERIOR conforme au plan de marche

Q_PERIOR a entamé l'année civile 2024 dans un contexte similaire à celui de Wavestone. La résilience de la demande dans les secteurs de l'assurance, des transports et de l'énergie permet de limiter les effets de la faiblesse de l'environnement économique en Allemagne.

Q_PERIOR a ainsi débuté l'année avec un taux d'utilisation au niveau des derniers mois de 2023, comme prévu par la société, mais avec un ralentissement marqué en termes de croissance, comme pour Wavestone.

Prudence maintenue en matière de recrutement, turn-over stable

Le turn-over est demeuré stable au dernier trimestre de l'exercice. À fin mars 2024, il s'établissait ainsi à 14% sur 12 mois glissants (chiffre calculé sur le périmètre hors Q_PERIOR et Aspirant Consulting), contre 16% sur l'ensemble de l'exercice précédent.

Face à un environnement économique toujours incertain, Wavestone a maintenu une politique de recrutement ralentie sur le début de l'année civile 2024. Au final, sur l'ensemble de l'exercice 2023/24, le cabinet a recruté environ 800 nouveaux collaborateurs (hors Q_PERIOR et Aspirant Consulting), contre de l'ordre de 1 300 sur l'exercice précédent.

Comme pour Wavestone, la politique de recrutement de Q_PERIOR est demeurée prudente sur le début de l'année civile, tandis que le turn-over reste à un niveau bas, de l'ordre de 10%.

Au 31 mars 2024, Wavestone comptait 5 894 collaborateurs, dont 1 422 issus des rapprochements avec Q_PERIOR et Aspirant Consulting, contre 4 406 fin mars à l'issue de l'exercice 2022/23.

Confirmation de l'objectif 2023/24 de marge opérationnelle courante

Wavestone confirme son objectif d'une marge opérationnelle courante annuelle aux alentours de 15% pour l'exercice 2023/24, hors Q_PERIOR et Aspirant Consulting.

Concernant l'année fiscale 2024/25, Wavestone est confiant dans sa capacité à réaliser une croissance supérieure à 3%, tout en visant une marge opérationnelle courante supérieure à 13%, incluant Q_PERIOR et Aspirant Consulting en année pleine, et hors nouvelle acquisition.

Wavestone fera part de ses résultats annuels et de ses objectifs financiers pour l'exercice 2024/25 le 3 juin 2024.

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2023/24, le lundi 3 juin 2024, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Wavestone, l'un des tout premiers cabinets de conseil indépendants en France, et Q_PERIOR, l'un des leaders indépendants du conseil sur le marché germanophone (Allemagne – Suisse – Autriche) se sont rapprochés en décembre 2023 pour devenir le partenaire privilégié des transformations majeures.

En s'appuyant sur plus de 5 500 collaborateurs à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'expertises sectorielles de premier plan complétées par un portefeuille de savoir-faire cross-sectoriels permettant d'adresser à 360° les grands programmes de transformation.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work ® .

Wavestone

Pascal IMBERT

Président – Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00

Justine BROSSET

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

[1] tenant compte de la répartition géographique des effectifs de Wavestone