WAVESTONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à Portzamparc, société de Bourse, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

19 234 titres WAVESTONE ;

espèces : 588 588,75 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

36 611 titres WAVESTONE ;

espèces : 88 633,74 euros.



Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 46 149 titres 1 647 491,58 € 512 transactions Ventes 51 006 titres 1 818 984,82 € 542 transactions

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris.

Wavestone

Pascal IMBERT

CEO

Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLEMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Nicolas BOUCHEZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 74

Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2021

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 04/01/2021 8 705 20 402,49 04/01/2021 3 425 12 398,74 05/01/2021 3 143 4 177,44 05/01/2021 9 860 25 233 06/01/2021 2 101 2 974,55 06/01/2021 3 201 5 969,56 07/01/2021 2 157 4 625,8 08/01/2021 2 101 3 029,8 08/01/2021 1 1 29,8 11/01/2021 10 901 27 390,04 11/01/2021 1 1 30 13/01/2021 6 600 18 715,02 13/01/2021 4 360 10 959,01 14/01/2021 3 240 7 561,01 14/01/2021 6 600 18 750 15/01/2021 5 410 12 681,01 15/01/2021 2 160 4 922 18/01/2021 1 100 3 090 18/01/2021 6 600 18 270 19/01/2021 2 200 6 070 19/01/2021 2 200 6 050 20/01/2021 2 109 3 303,6 20/01/2021 3 393 11 868,6 22/01/2021 1 24 723,6 21/01/2021 1 100 3 015 26/01/2021 2 164 4 844,4 22/01/2021 2 200 6 020 27/01/2021 5 500 14 825 25/01/2021 6 530 15 812,97 28/01/2021 4 400 11 950 26/01/2021 2 200 5 880 29/01/2021 6 600 18 199,98 27/01/2021 1 10 294 01/02/2021 7 1 127 33 903,88 28/01/2021 4 400 11 870 02/02/2021 12 1 200 37 595,04 29/01/2021 4 387 11 682,41 03/02/2021 6 600 19 785 01/02/2021 6 539 16 154,42 05/02/2021 2 101 3 302,8 04/02/2021 8 800 26 380 08/02/2021 1 100 3 290 05/02/2021 9 899 29 108,09 09/02/2021 10 1 000 32 460 08/02/2021 6 600 19 440 10/02/2021 1 100 3 295 09/02/2021 1 33 1 064,25 11/02/2021 6 538 17 926,81 10/02/2021 1 100 3 285 12/02/2021 6 600 20 250 11/02/2021 1 50 1 650 15/02/2021 8 800 27 240 12/02/2021 2 200 6 670 16/02/2021 3 159 5 473,19 15/02/2021 1 10 344,5 17/02/2021 1 16 540,8 16/02/2021 7 700 23 775,01 18/02/2021 6 463 15 766,68 17/02/2021 6 501 16 903,39 19/02/2021 2 109 3 706,9 18/02/2021 2 101 3 413,9 22/02/2021 3 261 8 846,7 19/02/2021 4 316 10 710,79 23/02/2021 2 85 2 851,95 22/02/2021 4 400 13 480 24/02/2021 11 1 100 37 294,95 23/02/2021 5 401 13 433,74 25/02/2021 6 478 16 454,48 24/02/2021 3 300 9 995,01 26/02/2021 2 120 4 036 25/02/2021 7 700 23 884,98 01/03/2021 6 600 20 400 26/02/2021 5 500 16 715 02/03/2021 7 601 20 524,09 01/03/2021 2 200 6 780 03/03/2021 8 715 24 578,48 02/03/2021 7 573 19 380,52 04/03/2021 2 500 17 425 04/03/2021 9 900 31 235,04 05/03/2021 6 532 18 240,58 05/03/2021 4 400 13 640 09/03/2021 8 701 24 144,12 08/03/2021 1 45 1 530 12/03/2021 1 100 3 520 09/03/2021 1 1 34,1 15/03/2021 1 100 3 510 10/03/2021 2 200 6 970 16/03/2021 5 500 17 570 11/03/2021 1 100 3 490 17/03/2021 5 500 17 825 12/03/2021 3 106 3 700 18/03/2021 4 301 10 685,71 15/03/2021 5 500 17 470 19/03/2021 4 388 13 849,82 17/03/2021 5 412 14 595,59 22/03/2021 8 800 29 045,04 18/03/2021 6 600 21 180 23/03/2021 2 102 3 758,7 19/03/2021 2 50 1 770 24/03/2021 8 701 25 035,58 22/03/2021 4 313 11 311,04 25/03/2021 1 1 36 23/03/2021 9 820 29 688,02 26/03/2021 2 101 3 656,2 24/03/2021 4 301 10 655,61 29/03/2021 2 200 7 140 25/03/2021 5 580 20 820,03 30/03/2021 2 270 9 504 26/03/2021 9 900 32 159,97 31/03/2021 7 641 22 540,32 29/03/2021 5 550 19 475,01 01/04/2021 8 800 27 850 30/03/2021 6 528 18 418,8 06/04/2021 8 675 23 817,78 31/03/2021 7 700 24 399,97 07/04/2021 11 1 097 38 972,02 01/04/2021 3 300 10 370,01 08/04/2021 4 303 10 969,21 06/04/2021 4 328 11 434,41 09/04/2021 5 402 14 491,82 07/04/2021 5 440 15 400 12/04/2021 3 262 9 409,6 08/04/2021 9 756 27 095,19 13/04/2021 7 700 25 399,99 09/04/2021 4 290 10 411,99 14/04/2021 10 1 000 37 260 12/04/2021 5 500 17 840 16/04/2021 2 63 2 343,6 13/04/2021 1 73 2 613,4 19/04/2021 3 300 11 040 14/04/2021 1 56 2 055,2 20/04/2021 2 200 7 190 15/04/2021 8 800 30 070 21/04/2021 9 950 33 305,01 16/04/2021 6 529 19 458,52 22/04/2021 6 588 21 104,38 19/04/2021 5 500 18 100 23/04/2021 1 95 3 429,5 20/04/2021 7 620 21 970,01 26/04/2021 5 500 17 960 21/04/2021 7 700 24 150 27/04/2021 3 220 7 933,99 23/04/2021 6 521 18 752,3 28/04/2021 11 1 050 40 925,01 26/04/2021 3 104 3 733,3 29/04/2021 9 900 34 885,98 27/04/2021 4 279 10 009,4 04/05/2021 5 500 19 060 28/04/2021 9 1162 44 449,41 05/05/2021 3 300 11 349,99 29/04/2021 5 500 19 240 06/05/2021 1 100 3 800 30/04/2021 10 950 36 314,99 07/05/2021 1 100 3 800 03/05/2021 4 302 11 435,59 10/05/2021 8 701 26 427,28 04/05/2021 8 800 30 200 11/05/2021 1 100 3 750 07/05/2021 6 600 22 470 12/05/2021 4 326 11 839,02 10/05/2021 2 101 3 757,3 14/05/2021 12 1 036 38 295,74 11/05/2021 11 1 100 40 420,05 17/05/2021 3 300 11 340 13/05/2021 3 164 5 921,79 18/05/2021 7 409 15 544,29 14/05/2021 1 1 36,2 20/05/2021 4 400 15 180 18/05/2021 2 87 3 274,9 21/05/2021 6 600 23 010 19/05/2021 4 315 11 935,51 25/05/2021 2 200 7 590 20/05/2021 2 106 3 996,2 26/05/2021 4 400 15 300 21/05/2021 3 218 8 314 27/05/2021 7 750 28 239,98 24/05/2021 6 600 22 720,02 28/05/2021 3 300 11 370 25/05/2021 4 244 9 263,09 31/05/2021 6 600 22 669,98 26/05/2021 8 848 32 163,96 01/06/2021 7 700 26 670 27/05/2021 6 533 19 907,71 02/06/2021 12 1 323 50 173,98 28/05/2021 5 479 18 052,5 03/06/2021 8 800 30 470 31/05/2021 2 156 5 875,6 04/06/2021 7 700 27 050,03 01/06/2021 8 701 26 517,78 07/06/2021 7 700 27 940,01 02/06/2021 7 695 26 123,03 08/06/2021 6 600 23 929,98 03/06/2021 3 300 11 349,99 09/06/2021 2 160 6 502 07/06/2021 1 100 3 958,3 10/06/2021 1 100 4 070 09/06/2021 3 300 12 060 11/06/2021 6 600 24 510 10/06/2021 1 100 4 050 14/06/2021 1 1 40,6 14/06/2021 11 1 100 44 509,96 15/06/2021 6 600 24 480 15/06/2021 1 100 4 050 16/06/2021 1 10 403 16/06/2021 10 832 33 648,83 18/06/2021 6 570 22 375,98 17/06/2021 12 920 36 422,98 21/06/2021 5 500 19 770 18/06/2021 2 200 7 740 22/06/2021 8 800 31 440 21/06/2021 13 1 201 46 868,9 23/06/2021 9 812 32 564,77 22/06/2021 1 100 3 900 24/06/2021 7 610 24 732,02 23/06/2021 5 261 10 403,41 25/06/2021 1 100 4 060 25/06/2021 7 700 28 140 28/06/2021 1 100 3 980 28/06/2021 6 600 23 850 29/06/2021 8 800 32 090 29/06/2021 1 100 3 970 30/06/2021 1 47 1 884,7 30/06/2021 6 600 23 970

[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : l5mdlpWZYpycx26fYZ2WbZeVm2yTl5LFbWKblWVsaZ2VnWllmW9qm8fJZnBhlW5n

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70091-wavestone_cp-bilan-semestriel-contrat-liquidite_070721-fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com