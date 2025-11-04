 Aller au contenu principal
Waters augmente après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 16:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

4 novembre - ** Les actions du fabricant de matériel de laboratoire Waters Corp WAT.N gagnent 9 % à 376,69 $ ** La société relève sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action dans une fourchette de 13,05 $ à 13,15 $, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 12,95 $ à 13,05 $ par action

** Le bénéfice ajusté du troisième trimestre s'élève à 3,4 dollars par action, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,2 dollars par action - données compilées par LSEG

** Waters prévoit également un bénéfice ajusté par action au 4ème trimestre dans une fourchette de 4,45 à 4,55 dollars, contre des estimations de 4,59 dollars par action **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 1,9 % depuis le début de l'année

