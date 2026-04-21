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Washington Trust Bancorp plonge après la publication de ses résultats
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 17:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions de Washington Trust Bancorp Inc

WASH.O chutent de 15,2 % à 30,61 $; en voie d'enregistrer la plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis décembre 2008 ** La société a annoncé tard le lundi que le revenu net du 1er trimestre a légèrement augmenté en glissement annuel à 66 cents par action, en dessous de l'estimation de 76 cents par action, selon les données de LSEG, et a chuté par rapport au trimestre précédent en raison d'une forte augmentation des provisions pour pertes de crédit

** L'augmentation du revenu net d'une année sur l'autre est due à une hausse de 11 % du revenu net d'intérêt, mais elle a été éclipsée par une augmentation de la provision pour pertes de crédit à 4 millions de dollars et par une baisse du revenu autre que d'intérêt d'un trimestre sur l'autre

** Malgré la chute de mardi, les actions de WASH sont toujours en hausse de ~4% depuis le début de l'année

** L'objectif de prix médian des analystes est de 34,00 $, ce qui implique une hausse de ~11 % par rapport aux niveaux actuels ** Sur les 4 analystes qui couvrent WASH, la répartition des recommandations est de 1 "achat" et 3 "maintien"

** L'action WASH a récemment été évaluée à 10 fois les bénéfices attendus, contre un PE prévisionnel moyen sur 5 ans de 12

Valeurs associées

WASHING.TR BANCO
30,4500 USD NASDAQ -15,65%
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