Washington accorde à TSMC l'autorisation annuelle de livrer des outils de fabrication de puces américains à la Chine

Le gouvernement américain a accordé une licence annuelle à Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW pour importer du matériel américain de fabrication de puces dans ses installations de Nanjing, en Chine, a déclaré le fabricant de puces jeudi.

L'autorisation "garantit des opérations de fabrication et des livraisons de produits ininterrompues", a déclaré la société dans un communiqué transmis à Reuters.

TSMC rejoint Samsung Electronics et SK Hynix 000660.KS , deux entreprises sud-coréennes, en obtenant l'autorisation d'expédier des outils de fabrication de puces américains vers la Chine.

Ces entreprises asiatiques avaient bénéficié d'exemptions aux restrictions radicales imposées par Washington sur les exportations de puces vers la Chine. Mais le privilège connu sous le nom de statut d'utilisateur final validé a expiré le 31 décembre, ce qui signifie que les expéditions d'équipements américains vers les usines de fabrication de puces en Chine à partir de 2026 nécessiteront des licences d'exportation américaines.

"Le ministère américain du Commerce a accordé à TSMC Nanjing une licence d'exportation annuelle qui permet de fournir à TSMC Nanjing des articles américains contrôlés à l'exportation sans qu'il soit nécessaire d'obtenir des licences individuelles pour les fournisseurs", a déclaré TSMC dans un communiqué transmis à Reuters.

"Cette licence, délivrée avant l'expiration, le 31 décembre 2025, de l'autorisation existante de Validated End-User (VEU), garantit la continuité des opérations de fabrication et des livraisons de produits.