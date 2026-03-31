Warren Buffett et Stephen Curry, star de la NBA, s'associent pour un déjeuner de charité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Warren Buffett relance son célèbre déjeuner de charité, en s'associant cette fois à la superstar du basket-ball Stephen Curry pour passer du temps avec le gagnant d'une vente aux enchères.

Les enchères sur eBay EBAY.O débuteront le 7 mai et se poursuivront jusqu'au 14 mai. Le gagnant pourra inviter jusqu'à sept personnes à dîner avec Buffett, Curry et son épouse Ayesha Curry le 24 juin à Omaha, dans le Nebraska, où Berkshire Hathaway BRKa.N , le conglomérat de Buffett, a son siège.

Les recettes seront divisées à parts égales entre deux organisations caritatives, la Glide Foundation et Eat. Learn. Play. Buffett a déclaré à CNBC qu'il verserait une somme équivalente à celle de l'enchérisseur gagnant.

Glide est une organisation à but non lucratif située dans le quartier du Tenderloin à San Francisco, qui aide les pauvres, les sans-abri et les toxicomanes. Eat. Learn. Play. a été fondée par Stephen et Ayesha Curry et se concentre sur les repas nutritifs, l'alphabétisation des enfants et le maintien d'un mode de vie physiquement actif.

La vente aux enchères pourrait bénéficier de la puissance de la star Curry, quatre fois champion de la National Basketball Association et deux fois meilleur joueur. Buffett a qualifié le gardien des Golden State Warriors de "héros de millions et de millions de personnes"

Dans un communiqué, Stephen et Ayesha Curry ont déclaré que la vente aux enchères pourrait aider les étudiants et les familles de la région de San Francisco. "L'accès peut ouvrir des portes, mais ce qui compte le plus, c'est ce que vous en faites", ont-ils déclaré.

Buffett, 95 ans, fait don de la quasi-totalité de sa fortune à des œuvres caritatives. Il est convaincu depuis longtemps que les entreprises et les organisations à but non lucratif peuvent travailler ensemble pour créer un véritable changement.

Le légendaire investisseur a commencé à soutenir Glide après que sa première épouse, Susan, lui a fait connaître l'organisation caritative, où elle était bénévole. Elle est décédée en 2004. Buffett a collecté environ 53,2 millions de dollars pour Glide lors de 21 ventes aux enchères entre 2000 et 2022. Le dernier gagnant a payé 19 millions de dollars, soit plus de quatre fois le record précédent.

Glide a longtemps été supervisé par Cecil Williams et son épouse Janice Mirikitani, décédés respectivement en 2024 et 2021. Williams était également pasteur de l'église affiliée Glide Memorial Church.

"Il croyait que tout le monde valait la peine et que le monde avait abandonné ces personnes", a déclaré Buffett à CNBC. "Il n'a jamais abandonné personne”

Buffett a été le directeur général de Berkshire pendant 60 ans avant que Greg Abel ne lui succède le 1er janvier. Il reste président du conseil d'administration.