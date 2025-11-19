Warner Music Group et Udio règlent l'affaire des droits d'auteur et prévoient une nouvelle plateforme de création de chansons par l'IA

(Réécrit tout au long avec des détails et le contexte)

Warner Music Group WMG.O a réglé une affaire de violation des droits d'auteur avec la société d'intelligence artificielle Udio et lancera conjointement une nouvelle plateforme de création de chansons en 2026, ont déclaré les entreprises mercredi.

Le nouveau service d'abonnement, qui sera alimenté par des modèles d'IA formés sur des chansons sous licence et autorisées, permet de nouvelles sources de revenus pour les artistes et les auteurs-compositeurs tout en protégeant leur travail.

Universal Music Group a également réglé une affaire de droits d'auteur similaire avec Udio le mois dernier.

Ces accords interviennent à un moment où la montée en puissance des morceaux générés par l'IA a incité certaines plateformes comme Deezer DEEZR.PA à marquer clairement la musique générée par l'IA en raison de problèmes d'éthique et de droits d'auteur.

Suno, le rival d'Udio, qui a levé 250 millions de dollars pour une valorisation de 2,45 milliards de dollars , a également été pris dans un conflit de droits d'auteur avec Warner Music Group, Universal Music Group UMG.AS et Sony Music Group.

Les deux sociétés permettent aux utilisateurs de générer des chansons à l'aide de messages textes alimentés par l'IA.

Les maisons de disques ont poursuivi Udio et Suno l'année dernière , alléguant que les sociétés d'IA ont copié des centaines de chansons de certains des musiciens les plus populaires au monde pour apprendre à leurs systèmes à créer de la musique qui "concurrencera directement les artistes humains, leur fera perdre de la valeur et finira par les étouffer".

Udio et Suno ont déclaré que l'utilisation d'enregistrements sonores protégés par le droit d'auteur pour entraîner leurs systèmes était conforme à la loi américaine sur le droit d'auteur, et ont qualifié les poursuites judiciaires de de tentatives d'étouffer la concurrence indépendante.

Récemment, une enquête menée par Deezer et Ipsos ISOS.PA a révélé qu'une proportion stupéfiante de 97 % des auditeurs ne peuvent pas faire la distinction entre les chansons générées par l'IA et celles composées par l'homme, ce qui alimente les craintes que l'IA ne bouleverse la façon dont la musique est créée, consommée et monétisée.

Une enquête réalisée en mai par Luminate a révélé que la majorité des spectateurs américains étaient indifférents ou acceptaient l'utilisation de l'IA pour des tâches cinématographiques telles que les effets visuels, mais qu'ils étaient sceptiques quant aux scénarios écrits par l'IA ou aux acteurs synthétiques.