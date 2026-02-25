Warner Bros rouvre la porte à Paramount, remettant en cause l'accord avec Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La nouvelle offre de Paramount s'élève à 31 dollars par action

Netflix aura la possibilité de s'aligner sur l'offre de Paramount

L'investisseur activiste Ancora Holdings a fait pression sur Warner Bros et a critiqué l'accord avec Netflix

(Ajout d'un commentaire d'analyste et d'un historique de la guerre des enchères dans les paragraphes 7 à 17) par Dawn Chmielewski

Warner Bros Discovery WBD.O a ouvert la porte mardi à Paramount Skydance PSKY.O après que le soumissionnaire rival a porté son offre à 31 dollars par action.

La guerre d'enchères pour le studio à l'origine de Batman et de Harry Potter a atteint son paroxysme , le conseil d'administration indiquant que Netflix pourrait perdre sa place de prétendant privilégié.

Paramount a incité le conseil d'administration de Warner à revenir à la table des négociations la semaine dernière en évoquant la possibilité d'une meilleure offre en espèces pour les actionnaires de Warner. Dans son offre révisée, Paramount a augmenté l'indemnité de rupture qu'elle paierait si l'accord n'obtenait pas l'approbation des autorités de régulation, la faisant passer de 5,8 milliards de dollars à 7 milliards de dollars. Elle a également accepté de verser aux actionnaires de Warner 25 cents par action et par trimestre, pour chaque trimestre au-delà du 30 septembre où l'opération n'est pas conclue. Le soumissionnaire rival a également accepté d'apporter davantage de fonds propres, au cas où les banques émettraient des doutes sur la capacité de Paramount à financer l'opération lorsqu'elle sera conclue. Le conseil d'administration de Warner a déclaré qu'il n'avait pas déterminé si la proposition révisée de Paramount était supérieure à la fusion avec Netflix, mais que les administrateurs poursuivraient leurs discussions. Si un accord supérieur devait émerger, Netflix disposerait de quatre jours ouvrables pour revoir son offre. Netflix s'est refusé à tout commentaire. Paramount n'a pas répondu aux demandes de commentaires. La lutte pour Warner Bros est compliquée par le fait que Netflix et Paramount font des offres pour des ensembles d'actifs différents. L'offre de Paramount, qui s'élève actuellement à 31 dollars par action en numéraire, porte sur l'ensemble de la société. Netflix a proposé 27,75 dollars par action en numéraire, soit un total de 82,7 milliards de dollars , dette nette comprise, pour les studios de cinéma et de télévision, son catalogue et le service de streaming HBO Max. Warner Bros prévoit de scinder sa division télévisionen une société distincte, Discovery Global.

La valeur de l'offre de Netflix dépend en partie du niveau d'endettement de Discovery Global et de la valeur de ses actions une fois qu'elle sera cotée en bourse. Le conseil d'administration de Warner estime que Discovery Global pourrait rapporter entre 1,33 et 6,86 dollarspar action, ce qui pourrait porter le rendement total pour les actionnaires à un niveau supérieur à l'offre précédente de Paramount, qui s'élevait à 30 dollars par action.

"Nous nous attendons à des poursuites de la part des actionnaires si Netflix est le vainqueur final, et parce que les transactions ne sont pas des pommes pour des pommes - les prétendants ne se disputent pas des actifs identiques et d'autres détails entourant les offres respectives requièrent de la discrétion - la détermination de la meilleure transaction sera toujours subjective", a écrit Matthew Dolgin, analyste principal des actions chez Morningstar. Warner Bros publiera ses résultats trimestriels cette semaine, ce qui pourrait donner une meilleure idée de la valeur des actifs de télévision par câble. Paramount publiera ses résultats mercredi. Les actions des deux acheteurs potentiels ont chuté au cours de la saga. "Étant donné que les capitalisations boursières de Netflix et de Paramount ont chuté depuis le début de cette guerre d'enchères, il est raisonnable de se demander si une augmentation de l'offre de l'une ou l'autre société est motivée par des intérêts commerciaux plutôt que par l'ego", a déclaré Ross Benes, analyste principal chez eMarketer. UNE BATAILLE DE HAUT VOL POUR LE JOYAU DE LA COURONNE D'HOLLYWOOD

L'un ou l'autre accord remodèlera la structure du pouvoir à Hollywood en donnant au prétendant l'un des studios les plus convoités de l'industrie et une vaste bibliothèque de contenus, ainsi que des franchises de divertissement lucratives telles que "Game of Thrones" et DC Comics. Netflix dispose d'importantes liquidités et pourrait augmenter son offre pour le propriétaire de HBO Max. Paramount, cependant, a fait valoir que son chemin vers l'approbation des autorités réglementaires américaines était plus clair que celui de Netflix, et a indiqué précédemment que si Warner Bros rejetait la nouvelle offre, elle serait prête à contester le conseil d'administration lors de l'assemblée annuelle de cette année. L'un de ses candidats possibles au poste d'administrateur pourrait être l'un des plus gros actionnaires de Warner Bros, le directeur général de Pentwater Capital Management, Matthew Halbower. Par ailleurs, l'investisseur activiste Ancora Holdings, qui détient une petite participation dans Warner Bros, a accentué la pression sur le propriétaire de HBO en déclarant que la société ne s'était pas suffisamment engagée auprès de Paramount. Warner Bros a déjà déclaré que son conseil d'administration avait l'habitude d' agir dans l'intérêt de la société et de ses actionnaires.

Au début du mois, la société a déclaré qu'elle organiserait un vote des actionnaires sur l'accord avec Netflix le 20 mars.