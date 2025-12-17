Warner Bros préfère l'offre de Netflix à celle de Paramount Skydance

(AOF) - Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a recommandé à ses actionnaires de rejeter l’offre de Paramount Skydance pour son rachat (108,4 milliards de dollars). Par conséquent, Warner Bros Discovery pencherait son dévolu pour l’offre effectuée par Netflix , qui a proposé 27,75 dollars par action (pour une valeur d’entreprise de 82,7 milliards de dollars). De son côté, Netflix a salué la décision de Warner d’inviter ses actionnaires à rejeter l’offre non sollicitée de Paramount Skydance.

Netflix précise également que le conseil de Warner Bros Discovery a exhorté ses actionnaires à approuver l'accord avec Netflix, qu'il considère comme une alternative plus certaine et supérieure pour les actionnaires de WBD.