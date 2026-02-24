Warner Bros envisage de revoir l'offre de Paramount alors que la guerre d'enchères s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warner Bros Discovery WBD.O a déclaré mardi qu'il envisageait une offre bonifiée de Paramount Skydance PSKY.O sans divulguer la valeur de l'accord, alors que le propriétaire de CBS fait la course avec Netflix dans une bataille acharnée pour le rachat d'Hollywood.

Cette dernière offre fait suite à une semaine de discussions entre Warner Bros et Paramount pour répondre aux préoccupations qui ont poussé la société mère HBO à rejeter les offres précédentes de Paramount en faveur de l'accord de Netflix

NFLX.O de 27,75 dollars par action, soit 82,7 milliards de dollars, pour ses studios et ses actifs de diffusion en continu.

"L'accord de fusion avec Netflix reste en vigueur et le conseil d'administration continue de recommander la transaction avec Netflix. Il est conseillé aux actionnaires de WBD de ne rien faire pour le moment en ce qui concerne l'offre publique d'achat modifiée de PSKY", a déclaré Warner Bros dans un communiqué.

Si Warner Bros décide que la nouvelle offre de Paramount est supérieure à celle de Netflix, le pionnier du streaming aura quatre jours pour répondre, conformément à l'accord annoncé en décembre de l'année dernière.

L'un ou l'autre accord remodèlerait la structure du pouvoir à Hollywood en donnant au prétendant l'un des studios les plus convoités de l'industrie et une vaste bibliothèque de contenus, ainsi que des franchises majeures telles que "Game of Thrones", "Harry Potter" et DC Comics.

Netflix dispose d'importantes liquidités et pourrait augmenter son offre pour le propriétaire de HBO Max. La société a fait valoir que son accord offrait une meilleure valeur aux investisseurs, en partie grâce à la scission des actifs câblés de Warner Bros avant l'acquisition.

Paramount, qui a proposé de racheter l'ensemble de Warner Bros, y compris les actifs télévisuels, estime que les actifs câblés n'ont pratiquement aucune valeur. Son offre précédente consistait en 30 dollars par action en espèces, soit 108,4 milliards de dollars en tenant compte de la dette.

Le propriétaire de CBS, dirigé par le directeur général David Ellison, estime que la voie vers l'approbation réglementaire américaine d'un accord avec Warner Bros est plus libre en raison de ses liens étroits avec l'administration Trump.

Pour rassurer les investisseurs, il a proposé de couvrir les frais de 2,8 milliards de dollars que Warner Bros devrait à Netflix si cet accord était abandonné et de payer environ 650 millions de dollars supplémentaires en espèces pour chaque trimestre au cours duquel l'accord ne sera pas conclu après cette année.

LA PRESSION DES ACTIVISTES

La reprise des négociations entre Warner Bros et Paramount fait suite aux pressions exercées par Ancora Capital après que l'investisseur activiste a pris une participation d'environ 200 millions de dollars dans le propriétaire de HBO et a accusé l'entreprise de ne pas s'être engagée de manière adéquate avec Paramount.

L'investisseur a critiqué le conseil d'administration de Warner Bros pour avoir accepté un accord de moindre qualité et avoir parié sur une retombée incertaine. Il prévoit de voter contre l'accord avec Netflix si Warner Bros refuse de reprendre les discussions avec Paramount.

Les analystes de MoffettNathanson ont déclaré qu'une offre de l'ordre de 34 dollars par action de la part de Paramount mettrait fin à la guerre des enchères et "éviterait tout nouveau débat sur la valeur de Discovery Global".

Selon les estimations de Warner Bros, Discovery Global pourrait rapporter entre 1,33 $ et 6,86 $ par action.

Les actionnaires de Warner Bros ont déclaré au début du mois qu'ils organiseraient un vote sur l'accord avec Netflix le 20 mars.