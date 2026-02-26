Warner Bros enregistre une baisse de 6 % de son chiffre d'affaires trimestriel, les négociations sur l'accord sont au centre de l'attention

Warner Bros Discovery WBD.O , au centre d'une guerre d'enchères, a annoncé une baisse de 6% de son chiffre d'affaires trimestriel, pénalisé par le déclin de ses activités traditionnelles de télévision et de cinéma, bien que son service de streaming HBO Max ait gagné des abonnés grâce à des séries à succès telles que "Heated Rivalry".

Dans sa déclaration de résultats de jeudi, la société n'a pas abordé ses discussions avec Paramount Skydance

PSKY.O , dont la dernière offre menace de bouleverser un accord existant avec Netflix NFLX.O . Paramount a incité le conseil d'administration de Warner Bros à revenir à la table des négociations la semaine dernière en évoquant la possibilité d'une offre améliorée en numéraire .

Le chiffre d'affaires global de Warner Bros s'est élevé à près de 9,5 milliards de dollars, ce qui est conforme à l'estimation consensuelle du LSEG.

Du côté positif, HBO Max a continué à croître, aidé par des séries comme "Heated Rivalry" et "It: Welcome to Derry".

Warner Bros a ajouté 3,5 millions d'abonnés à la diffusion en continu au cours du trimestre, ce qui porte son nombre total à 131,6 millions dans le monde .

Le chiffre d'affaires du groupe de streaming a augmenté de 5 % pour atteindre près de 2,8 milliards de dollars, mais le bénéfice ajusté a chuté de 4 % pour atteindre 393 millions de dollars en raison de la fin d'un accord de distribution non spécifié.

Les activités traditionnelles de Warner Bros ont toutefois souffert, le bénéfice ajusté de son groupe de studios de cinéma et de télévision ayant chuté de 23 % pour atteindre 728 millions de dollars.

Le studio de cinéma, qui a sorti neuf films ayant atteint le sommet du box-office en 2025, n'a pas eu de sorties importantes dans les salles de cinéma pendant les vacances de fin d'année. Le studio de télévision, quant à lui, a été touché par le calendrier des renouvellements de contenu, ses revenus ayant chuté de 18 %.

Le groupe de réseaux de télévision de Warner Bros, Discovery Linear Networks, a connu une érosion continue de ses activités dans un contexte de perte d'abonnés à la télévision payante dans l'ensemble du secteur.

Les recettes de l'unité de télévision sont tombées à 4,2 milliards de dollars, soit une baisse de 12 % par rapport à l'année précédente, et le bénéfice ajusté a chuté à 1,4 milliard de dollars, soit une chute de 27 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

L'attention des investisseurs sera probablement focalisée sur tout indice pouvant être obtenu sur les discussions relatives à l'accord.

Le conseil d'administration de Warner Bros a déclaré qu'il n'avait pas déterminé si la proposition révisée de Paramount était supérieure à la fusion avec Netflix, mais que les administrateurs poursuivraient leurs discussions. Si un accord supérieur se dessine, Netflix dispose de quatre jours ouvrables pour revoir son offre.