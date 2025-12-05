 Aller au contenu principal
Warner Bros Discovery s'envole suite aux pourparlers de rachat par Netflix ; Netflix plonge
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 10:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions de Warner Bros Discovery augmentent de 4,3 % en pré-marché suite à des informations selon lesquelles Netflix est en pourparlers exclusifs pour acheter ses actifs

** NFLX est en pourparlers exclusifs pour acheter les studios de cinéma et de télévision de WBD ainsi que ses actifs de diffusion en continu pour 28 $/action, principalement en espèces

** Netflix, qui est apparu comme le meilleur enchérisseur, a fait une offre principalement en espèces, a précédemment rapporté Reuters

** Les actions de NFLX chutent de 0,6 %

** L'offre est comparable à la clôture de WBD jeudi à 24,54 $ et dépasse l'offre antérieure de Paramount d'environ 24 $/action

** Selon un rapport de Bloomberg, Netflix aurait proposé une indemnité de rupture de 5 milliards de dollars si les autorités de régulation bloquaient l'accord; l'annonce pourrait être faite dans les jours à venir

** Paramount aurait accusé WBD de mener une procédure de vente déloyale en faveur de Netflix, selon CNBC

** Les actions de PSKY ont baissé de ~1%

