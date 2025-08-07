Warner Bros Discovery dévoile un bénéfice au deuxième trimestre

(AOF) - Sur la période d’avril à juin, Warner Bros Discovery a généré un bénéfice net de 1,58 milliard de dollars, contre une perte de 9,986 milliards de dollars un an plus tôt. L’Ebitda ajusté s’est quant à lui installé à 1,953 milliard de dollars, en croissance de 9%. Le flux de trésorerie disponible a reculé en passant de 976 à 702 millions de dollars. Enfin, les revenus n’ont que très légèrement progressé de 1%, à 9,812 milliards de dollars.

La multinationale dédiée aux médias et au divertissement a fini le trimestre avec un total de 125,7 millions d'abonnés à sa plateforme de streaming, soit une croissance de 3,4 millions d'abonnés par rapport au premier trimestre.

