CAC 40
7 710,17
+0,98%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Warner Bros Discovery dévoile un bénéfice au deuxième trimestre
information fournie par AOF 07/08/2025 à 14:51

(AOF) - Sur la période d’avril à juin, Warner Bros Discovery a généré un bénéfice net de 1,58 milliard de dollars, contre une perte de 9,986 milliards de dollars un an plus tôt. L’Ebitda ajusté s’est quant à lui installé à 1,953 milliard de dollars, en croissance de 9%. Le flux de trésorerie disponible a reculé en passant de 976 à 702 millions de dollars. Enfin, les revenus n’ont que très légèrement progressé de 1%, à 9,812 milliards de dollars.

La multinationale dédiée aux médias et au divertissement a fini le trimestre avec un total de 125,7 millions d'abonnés à sa plateforme de streaming, soit une croissance de 3,4 millions d'abonnés par rapport au premier trimestre.

Valeurs associées

WARNER BROS RG-A
11,9250 USD NASDAQ -6,76%
