Warner Bros Discovery affiche un bénéfice trimestriel surprenant grâce à la diffusion en continu et au soutien des studios

Warner Bros Discovery WBD.O a enregistré un bénéfice surprise au deuxième trimestre jeudi, grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés due au déploiement international de HBO Max et à des succès retentissants comme "A Minecraft Movie", qui ont dopé l'unité studio.

Alors que la société se restructure en Warner Bros, centrée sur les studios, et en Discovery Global, centrée sur le câble, elle accélère son expansion mondiale en streaming en introduisant les univers Warner Bros et DC sur les marchés internationaux.

Elle a gagné 3,4 millions d'abonnés à la diffusion en continu au cours du trimestre qui s'est achevé en juin, grâce au lancement de la nouvelle marque HBO Max en Australie. Les analystes de Visible Alpha s'attendaient à 2,71 millions d'abonnés supplémentaires.

Avec le lancement de HBO Max en juillet en Albanie, en Arménie, en Géorgie et dans neuf autres régions, le service est désormais disponible dans plus de 90 pays et territoires.

"A Minecraft Movie", inspiré du jeu vidéo emblématique, a rapporté près d'un milliard de dollars dans le monde entier, tandis que le film de Michael B. Jordan "Sinners" a dépassé les 360 millions de dollars au box-office mondial.

Un trimestre riche en titres a entraîné une croissance de 55 % du studio, portant le revenu total à 9,81 milliards de dollars au deuxième trimestre et dépassant les attentes de 9,76 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La sortie en juillet du film DC "Superman" devrait encore stimuler la croissance de l'entreprise.

Au cours du trimestre, la plateforme de streaming a également connu des succès comme le dernier épisode de la série médicale "The Pitt".

L'unité de diffusion en continu de la société a enregistré un bénéfice de base ajusté de 293 millions de dollars, contre une perte de 107 millions de dollars il y a un an. Les recettes publicitaires du segment ont augmenté de 17,5 %, principalement en raison d'une augmentation du nombre d'abonnés à la formule "ad-lite".

La société a enregistré un bénéfice trimestriel de 63 cents par action, alors que les prévisions tablaient sur une perte de 21 cents.