Warner Bros devrait rejeter l'offre de Paramount, privilégier celle de Netflix-sources
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 00:40

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery WBD.O pourrait annoncer dès mercredi sa décision sur l'offre de rachat hostile de 108,4 milliards de dollars émise par Paramount Skydance PSKY.O et devrait vraisemblablement conseiller aux actionnaires de voter contre, ont déclaré des sources informées.

Il s'agit d'un nouvel épisode dans le feuilleton du rachat de l'un des principaux studios historiques de Hollywood et de sa division 'streaming', qui inclut notamment le catalogue de HBO, pour lesquels Netflix NFLX.O a proposé plus tôt ce mois-ci 72 milliards de dollars.

Un porte-parole de Warner Bros Discovery a décliné une demande de commentaire.

D'après Bloomberg, la firme d'investissement Affinity Partners, dirigée par Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump, s'est retirée de la bataille pour le rachat de Warner Bros, alors qu'elle était l'un des partenaires financiers de Paramount.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès de Paramount et d'Affinity Partners.

(Milana Vinn à New York et Dawn Chmielewski à Los Angeles; version française Jean Terzian)

