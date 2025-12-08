Warby Parker et Google lanceront des lunettes intelligentes alimentées par l'IA en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warby Parker WRBY.N a déclaré lundi qu'elle collaborait avec Google d'Alphabet GOOGL.O pour développer des lunettes légères alimentées par l'IA, le premier produit devant être lancé en 2026.

L'annonce, faite lors de l'Android Show | XR Edition, marque la première fois que les entreprises ont fixé un calendrier public pour le lancement depuis le dévoilement du partenariat au début de l'année.

Google a redoublé d'efforts dans le domaine de la réalité augmentée et de la technologie portable, un secteur dans lequel Meta Platforms META.O et Apple AAPL.O ont pris une longueur d'avance.

Meta a consacré des ressources à ses casques de réalité mixte Quest et à ses lunettes intelligentes Ray-Ban, tandis qu'Apple est entré sur le marché avec son casque Vision Pro au début de l'année, en le positionnant comme un appareil d'informatique spatiale haut de gamme.

Google, qui a abandonné son produit Glass destiné au grand public il y a près de dix ans, mise désormais sur l'intégration de l'IA et sur des partenariats stratégiques pour généraliser les lunettes intelligentes.

La collaboration avec Warby Parker s'appuiera sur la plateforme Android XR de Google et sur le modèle Gemini AI pour offrir une intelligence multimodale aux lunettes de tous les jours, afin qu'elles puissent être portées tout au long de la journée.

Warby Parker a décrit ses prochaines lunettes comme étant "légères et dotées d'une intelligence artificielle", mais n'a pas fourni de détails sur les prix ou les plans de distribution.

Dans un billet de blog, Google a déclaré qu'il travaillait avec Samsung 005930.KS , Gentle Monster et Warby Parker pour créer des lunettes légères et élégantes.

L'initiative comprend deux types d'appareils: Les lunettes d'IA pour une assistance sans écran, équipées de haut-parleurs, de microphones et de caméras pour une interaction naturelle avec Gemini, et les lunettes d'IA d'affichage qui disposent d'un écran à l'intérieur des lentilles pour un accès privé à des informations telles que la navigation ou les légendes de traduction.