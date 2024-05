Walt Disney : une performance trimestrielle solide

(AOF) - Walt Disney a dégagé, au titre de son deuxième trimestre fiscal, un bénéfice dilué par action, sur une base ajustée de 1,21 dollar contre 93 cents un an avant et un consensus de 1,1 dollar. Sur la période close fin mars, le géant américain des divertissements a totalisé 22,08 milliards de dollars de revenus, contre 21,81 milliards de dollars un an plus tôt à la même époque et des prévisions de 22,1 milliards de dollars.

"Notre solide performance au deuxième trimestre, avec un bénéfice ajusté par action en hausse de 30% par rapport à l'année précédente, démontre que nous réalisons nos priorités stratégiques et bâtissons pour l'avenir", a déclaré Robert A. Iger, directeur général de The Walt Disney Company.

L'unité de divertissement en streaming de Walt Disney a annoncé son premier bénéfice, deux trimestres plus tôt que prévu. Depuis son lancement en 2019 pour rivaliser avec Netflix, Disney+ avait toujours opéré en perte. Elle a généré un bénéfice opérationnel de 47 millions de dollars contre une perte de 587 millions de dollars, un an auparavant.

Disney+ a gagné plus de 6 millions de clients au cours du trimestre, et le revenu moyen par utilisateur a augmenté de 44 cents, en dehors de l'Inde.

Disney s'attend désormais à ce que le bénéfice ajusté par action augmente de 25 % au cours de l'exercice, contre 20 % prévus précédemment.

