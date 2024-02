Walt Disney : son bénéfice trimestriel dépasse les attentes

(AOF) - Le groupe Walt Disney a le sourire à la faveur de la publication de ses résultats du quatrième trimestre. Sur la période allant d'octobre à décembre, le géant du divertissement américain a dégagé un bénéfice de 1,22 dollar par action, contre un consensus de 99 cents. Son chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 23,5 milliards de dollars, en ligne avec celui de l'année dernière à la même période, mais inférieur aux attentes des analystes qui visaient 23,6 milliards de dollars.

La division "streaming" devrait devenir bénéficiaire d'ici septembre prochain. Le groupe a réduit à 138 million de dollars la perte opérationnelle de cette division au quatrième trimestre, contre près de 1 milliard de dollars il y a environ un an.

Les parcs d'attractions, hôtels, bateaux de croisière et produits de consommation Disney ont enregistré au quatrième trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation record, respectivement de 9,1 milliards de dollars et 3,1 milliards de dollars.

Un dividende en hausse de 50%

Une performance qui est notamment due à l'ouverture de nouvelles attractions à Hong Kong et à Shanghai.

"Il y a seulement un an, nous avons détaillé un projet ambitieux pour ramener la compagnie Walt Disney dans une période de croissance soutenue", a déclaré Bob Iger. "Notre solide performance au cours du trimestre écoulé montre que nous avons opéré un virage et sommes entrés dans une nouvelle ère de croissance pour notre société".

Selon Reuters, le directeur général du groupe a déclaré à un journaliste de la chaîne CNBC que Disney allait acquérir une participation de 1,5 milliard de dollars dans Epic Games, l'éditeur du jeu "Fortnite", et collaborer avec celui-ci pour créer un "immense univers Disney".

"Cela représente la plus importante entrée jamais réalisée par Disney dans le monde des jeux et offre des opportunités significatives de croissance et d'expansion", a dit Bob Iger dans un communiqué.

D'autre part, le conseil d'administration de Disney a annoncé l'autorisation d'un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars pour l'exercice fiscal actuel et déclaré un dividende de 45 cents par action qui sera versé en juillet - soit une hausse de 50% par rapport au dividende versé en janvier.

