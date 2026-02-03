Walt Disney nomme Josh D'Amaro au poste de DG

Walt Disney DIS.N a annoncé mardi la nomination de Josh D'Amaro, directeur des parcs à thème, au poste de directeur général, mettant fin à des années d'incertitude quant à la succession par la promotion en interne d'un vétéran de l'entreprise.

Josh D'Amaro, 54 ans, succédera à Bob Iger, 74 ans, qui a transformé Disney avec les acquisitions de Pixar, Marvel, Lucasfilm et 21st Century Fox.

La succession a longtemps été le point faible du géant du divertissement, retardant à plusieurs reprises le départ à la retraite de Bob Iger.

Pour éviter un nouveau faux pas, Disney a nommé en 2024 James Gorman, vétéran de Morgan Stanley MS.N , au poste de président, afin de superviser la recherche d'un nouveau directeur général.

Avec Josh D'Amaro, Disney confie sa direction à un vétéran de trois décennies qui dirige son plus grand moteur de profits, à savoir la division Expériences qui comprend les parcs d'attractions et les croisières.

Les analystes affirment toutefois que Josh D'Amaro est peu connu à Hollywood. Cela pourrait constituer un défi alors qu'il est confronté à une industrie du divertissement que les outils d'IA générative menacent de remodeler en automatisant l'écriture, le montage et les effets visuels.

Le moment est particulièrement délicat, car cette annonce intervient quelques mois avant l'expiration, en mai et juin, des principaux contrats syndicaux du secteur, notamment ceux des scénaristes et des acteurs, ouvrant la voie à une nouvelle série de négociations collectives.

La rupture des négociations, en partie due à l'utilisation de l'IA, avait conduit en 2023 à deux grèves des syndicats qui avaient paralysé une grande partie de la production hollywoodienne et coûté environ 6 milliards de dollars en pertes de production.

Josh D'Amaro devra également faire face à des pressions politiques, l'administration Trump ayant dernièrement critiqué Disney pour sa programmation.

En septembre, la société a retiré "Jimmy Kimmel Live" après que les remarques de l'animateur sur l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk ont suscité une menace de la part de l'autorité de régulation des communications. Elle a rapidement rétabli l'émission de fin de soirée à la suite des réactions négatives suscitées par cette décision.

(Rédigé par Aditya Soni à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)