 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Walmart supprime 1 000 postes pour rationaliser ses activités, selon une source
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 13:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour concernant la source)

Walmart WMT.O a supprimé 1 000 postes alors que le plus grand distributeur mondial simplifie sa structure opérationnelle, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Sous la direction du nouveau directeur général John Furner et d'une équipe de direction remaniée , le distributeur mise davantage sur une stratégie axée sur la technologie afin d'attirer une clientèle aux revenus plus élevés et de développer ses activités de marketplace et de livraison.

“Nous avons apporté des changements pour simplifier l'organisation du travail, clarifier les responsabilités et mieux aligner les rôles sur les tâches et les compétences dont nous aurons besoin à l'avenir”, ont déclaré mardi Suresh Kumar, directeur mondial de la technologie chez Walmart, et Daniel Danker, directeur mondial de l'accélération de l'IA, dans une note adressée aux employés.

Selon cette note, l'entreprise est passée, au cours de l'année écoulée, d'une organisation distincte pour Walmart U.S., Sam's Club et ses marchés internationaux à une approche unifiée sur une plateforme unique et partagée.

Walmart, qui est devenu en février le premier distributeur de l'histoire à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, a intensifié sa transformation numérique afin de mieux rivaliser avec Amazon.com AMZN.O , Costco

COST.O et Aldi.

De nombreux employés concernés ont été invités à déménager vers les bureaux de Walmart à Bentonville ou en Californie du Nord, a indiqué mardi le Wall Street Journal, qui a été le premier à rapporter cette information.

Walmart emploie environ 2,1 millions de personnes dans le monde, au 31 janvier, selon son rapport annuel. Il s'agit du plus grand employeur privé des États-Unis, avec environ 1,6 million d'employés, dont 92 % sont rémunérés à l'heure.

La société publiera ses résultats trimestriels le 21 mai.

Valeurs associées

AMAZON.COM
265,8200 USD NASDAQ -1,18%
COSTCO WHSL
1 021,8800 USD NASDAQ +2,25%
WALMART
130,3500 USD NASDAQ +2,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?
    Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?
    information fournie par Ecorama 13.05.2026 14:10 

    L'inflation américaine remonte à 3,8 % en avril, tirée par l'envolée de l'énergie. Le président américain est par ailleurs à Pékin pour deux jours de sommet avec Xi Jinping, sur fond de tensions persistantes dans le détroit d'Ormuz. Pétrole iranien, rapport de ... Lire la suite

  • L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York
    Wall Street vue en ordre dispersé, l'Europe rebondit malgré l'incertitude géopolitique
    information fournie par Reuters 13.05.2026 14:06 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue en ordre dispersé et les Bourses européennes rebondissent mercredi à mi-séance, à l'exception de Paris, portées par la légère baisse ‌des cours du pétrole et les résultats des entreprises, tandis que les investisseurs surveillent ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.05.2026 14:03 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, précisions sur Walmart et Alibaba, résultats de Nebius) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse ... Lire la suite

  • Ouverture officielle du Parlement, aux Chambres du Parlement, à Londres
    La Grande-Bretagne entend renforcer ses liens avec l'UE via une nouvelle loi
    information fournie par Reuters 13.05.2026 13:59 

    Le Premier ministre britannique, Keir ‌Starmer, compte faire adopter une loi permettant de renforcer les liens entre la Grande-Bretagne et ​l'Union européenne, le dirigeant travailliste érigeant en priorité l'amélioration des relations économiques avec les Vingt-Sept ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 960,16 -0,25%
SOITEC
157,05 +8,53%
NOVACYT
0,709 -11,04%
Pétrole Brent
107,38 -0,29%
NANOBIOTIX
41,24 +2,43%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank