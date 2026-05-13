Walmart supprime 1 000 postes pour rationaliser ses activités, selon une source

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Walmart WMT.O a supprimé 1 000 postes alors que le plus grand distributeur mondial simplifie sa structure opérationnelle, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Sous la direction du nouveau directeur général John Furner et d'une équipe de direction remaniée , le distributeur mise davantage sur une stratégie axée sur la technologie afin d'attirer une clientèle aux revenus plus élevés et de développer ses activités de marketplace et de livraison.

“Nous avons apporté des changements pour simplifier l'organisation du travail, clarifier les responsabilités et mieux aligner les rôles sur les tâches et les compétences dont nous aurons besoin à l'avenir”, ont déclaré mardi Suresh Kumar, directeur mondial de la technologie chez Walmart, et Daniel Danker, directeur mondial de l'accélération de l'IA, dans une note adressée aux employés.

Selon cette note, l'entreprise est passée, au cours de l'année écoulée, d'une organisation distincte pour Walmart U.S., Sam's Club et ses marchés internationaux à une approche unifiée sur une plateforme unique et partagée.

Walmart, qui est devenu en février le premier distributeur de l'histoire à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, a intensifié sa transformation numérique afin de mieux rivaliser avec Amazon.com AMZN.O , Costco

COST.O et Aldi.

De nombreux employés concernés ont été invités à déménager vers les bureaux de Walmart à Bentonville ou en Californie du Nord, a indiqué mardi le Wall Street Journal, qui a été le premier à rapporter cette information.

Walmart emploie environ 2,1 millions de personnes dans le monde, au 31 janvier, selon son rapport annuel. Il s'agit du plus grand employeur privé des États-Unis, avec environ 1,6 million d'employés, dont 92 % sont rémunérés à l'heure.

La société publiera ses résultats trimestriels le 21 mai.