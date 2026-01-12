 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Walmart s'apprête à rejoindre le Nasdaq 100, les actions grimpent
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 10:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions du géant du commerce de détail Walmart WMT.O augmentent de 2,7 % à 117,64 $ avant bourse; la société rejoindra l'indice Nasdaq-100 .NDX le 20 janvier

** L'opérateur boursier Nasdaq a déclaré vendredi que la société remplacera le fabricant de médicaments britannique AstraZeneca AZN.O dans l'indice

** WMT fera également partie de l'indice Nasdaq-100 Equal-Weighted et de l'indice Nasdaq-100 Ex-Tech Sector

** La société a revu à la hausse ses prévisions de ventes nettes annuelles et de bénéfices en novembre

** Les actions de WMT ont augmenté d'environ 25 % au cours de l'année écoulée

Valeurs associées

ASTRAZENECA SP ADR
94,6500 USD NASDAQ +0,68%
COSTCO WHSL
924,8800 USD NASDAQ +1,05%
DOLLAR GENERAL
142,730 USD NYSE -0,88%
NASDAQ 100 INDEX
25 766,26 Pts Index Ex +1,02%
TARGET
105,490 USD NYSE -0,78%
WALMART
114,5300 USD NASDAQ +1,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Première audience devant la Cour internationale de Justice, le 12 janvier 2026 à La Haye, la Gambie accusant la Birmanie de génocide contre sa minorité musulmane, les Rohingyas ( ANP / Phil Nijhuis )
    la Birmanie a cherché à détruire les Rohingyas, accuse la Gambie
    information fournie par AFP 12.01.2026 11:57 

    L'armée birmane a délibérément ciblé la minorité musulmane rohingya pour anéantir cette communauté, a déclaré lundi le ministre gambien de la Justice Dawda Jallow, dont le pays a saisi la Cour internationale de Justice à La Haye, accusant la Birmanie de génocide. ... Lire la suite

  • Combinaison de photos créée le 11 janvier 2026 montrant à gauche le président cubain Miguel Diaz-Canel et à droite le président américain Donald Trump ( AFP / Mauro PIMENTEL )
    Trump durcit le ton contre Cuba, colère à La Havane
    information fournie par AFP 12.01.2026 11:41 

    Donald Trump a durci le ton contre Cuba dimanche et exhorté le pays caribéen à accepter "avant qu'il ne soit trop tard" un "accord" dont il n'a pas précisé la nature, suscitant la colère de son homologue à La Havane. "Il n'y aura plus de pétrole ou d'argent à destination ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : Le mouvement reste haussier
    COMPAGNIE DE L'ODET : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 12.01.2026 11:38 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : Retour possible sur les supports
    COVIVIO HOTELS : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 12.01.2026 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank