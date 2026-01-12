Walmart s'apprête à rejoindre le Nasdaq 100, les actions grimpent

12 janvier - ** Les actions du géant du commerce de détail Walmart WMT.O augmentent de 2,7 % à 117,64 $ avant bourse; la société rejoindra l'indice Nasdaq-100 .NDX le 20 janvier

** L'opérateur boursier Nasdaq a déclaré vendredi que la société remplacera le fabricant de médicaments britannique AstraZeneca AZN.O dans l'indice

** WMT fera également partie de l'indice Nasdaq-100 Equal-Weighted et de l'indice Nasdaq-100 Ex-Tech Sector

** La société a revu à la hausse ses prévisions de ventes nettes annuelles et de bénéfices en novembre

** Les actions de WMT ont augmenté d'environ 25 % au cours de l'année écoulée