Walmart revoit ses perspectives à la hausse à l'approche des fêtes et envisage de s'introduire sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Ventes comparables aux États-Unis en hausse de 4,5%, supérieures aux estimations de 3,8%

*

Bénéfice ajusté de 62c/action; revenus en hausse de 5,8 % à 179,5 milliards de dollars

*

Les consommateurs plus aisés stimulent la croissance des livraisons et des marchandises générales

*

Walmart transfère sa cotation du NYSE au Nasdaq le 9 décembre

*

Révision à la hausse des prévisions de ventes nettes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année

*

Les actions augmentent de 5,9 % dans la matinée

Walmart WMT.N a relevé jeudi ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année, après un nouveau trimestre fort mené par des ventes en ligne en hausse, dans un signal de confiance à l'approche des fêtes de fin d'année.

Les actions ont augmenté de 5,9 % dans les premiers échanges après avoir relevé ses prévisions de ventes nettes annuelles entre 4,8 % et 5,1 %, contre un objectif précédent de 3,75 % à 4,75 %.

La société a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice ajusté par action, qui devrait se situer entre 2,58 et 2,63 dollars, contre 2,52 et 2,62 dollars précédemment, et a indiqué qu'elle allait transférer la cotation de ses actions sur le Nasdaq, au lieu du NYSE.

"Les fêtes de fin d'année commencent plutôt bien", a déclaré John David Rainey, directeur financier, lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats, soulignant les fortes ventes réalisées à l'occasion d'Halloween et au début de Thanksgiving. Il a ajouté que la société restait optimiste quant à l'engouement des consommateurs pour les événements saisonniers des fêtes, bien qu'une certaine modération persiste, et qu'elle s'attendait à ce que les tendances du quatrième trimestre soient globalement en ligne avec celles des trimestres précédents.

Les ventes comparables aux États-Unis, qui combinent les ventes en ligne et en magasin, ont augmenté de 4,5 % entre août et octobre, dépassant les estimations de croissance de 3,8 %, selon LSEG.

Les ventes en ligne ont été un point positif, augmentant de 28 %, sous l'impulsion des produits d'épicerie. Les gains ont concerné toutes les tranches de revenus, bien que les ménages à revenus élevés aient une fois de plus ouvert la voie , a déclaré Walmart .

Les consommateurs plus aisés profitent de la commodité des livraisons plus rapides, et Walmart a déclaré que ses "livraisons accélérées", qui visent à être effectuées en moins de trois heures, ont augmenté de 70 % au cours du trimestre.

Dans l'ensemble, le commerce électronique américain a connu son septième trimestre consécutif de croissance supérieure à 20 %, a indiqué la sociétédans une présentation. La société a également constaté une forte croissance dans les catégories discrétionnaires, telles que l'habillement et les produits de consommation courante comme les meubles, encore une fois grâce aux ménages à revenus élevés. Les dépenses des ménages à faible revenu se sont modérées, a déclaré M. Rainey, notant qu'en octobre, l 'écart de croissance des salaires entre les groupes de revenus était le plus important depuis près d'une décennie. Les ménages américains, en particulier les personnes à revenu faible ou moyen, subissent depuis un certain temps une pression financière croissante en raison de l'inflation persistante et du ralentissement du marché de l'emploi . Les tarifs douaniers et l'incertitude entourant la récente fermeture du gouvernement américain ont également pesé sur les dépenses.

Malgré ce contexte difficile, l'action de Walmart a augmenté d'environ 11 % cette année, dépassant de loin la baisse de 0,25 % de l'indice S&P 500 Consumer Staples .SPLRCS . L'environnement de consommation tendu a joué en faveur de Walmart, renforçant son rôle de destination privilégiée non seulement pour les ménages à faible revenu, mais aussi, de plus en plus, pour les acheteurs plus aisés.

En revanche, les entreprises de rénovation Lowe's LOW.N et Home Depot HD.N ont revu à la baisse leurs objectifs annuels cette semaine, en raison de la faiblesse des consommateurs, et les ventes de Target ont également baissé.

"Pour l'ensemble du secteur de la vente au détail, la performance de Walmart est le signe d'un paysage de consommation bifurqué, où les géants axés sur la valeur prospèrent en attirant divers groupes de revenus, tandis que les pairs axés sur la discrétion, comme Target, sont confrontés à des vents contraires", a déclaré Brian Hayes, stratège chez Zacks Investment Research.

Le bénéfice ajusté de Walmart au troisième trimestre s'est élevé à 62 cents par action, dépassant de 2 cents les attentes de Wall Street. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 5,8 % pour atteindre 179,5 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 177,4 milliards de dollars.

WALMART DÉPLACE SA COTATION SUR LE NASDAQ DANS LE CADRE DE LA PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

Walmart a annoncé qu'il transférerait la cotation de ses actions du NYSE au Nasdaq à partir du 9 décembre, une décision qui souligne à quel point la technologie est désormais ancrée dans les opérations et la stratégie de croissance de l'entreprise.

C e transfert intervient également quelques jours après que Walmart a nommé John Furner son nouveau directeur général, succédant à Doug McMillon, alors que le distributeur accélère ses efforts pour s'orienter davantage vers la technologie.

Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après la publication des résultats, les dirigeants ont déclaré que plus de 40 % du nouveau code logiciel de Walmart est désormais généré par l'IA ou assisté par l'IA. Une décennie d'investissements dans l'automatisation a également remodelé le réseau logistique de Walmart aux États-Unis, ont déclaré les dirigeants, avec plus de 60 % du fret passant désormais par des centres de distribution automatisés et plus de la moitié des commandes en ligne exécutées dans des installations automatisées.

En coulisses, Walmart utilise des outils avancés comme Agentic AI pour améliorer la précision de ses catalogues et repérer les lacunes dans son assortiment, afin d'aider les clients à trouver les produits plus rapidement.

"Le passage au Nasdaq s'aligne sur l'approche de notre stratégie à long terme axée sur les personnes et la technologie", a déclaré M. Rainey lors de la conférence téléphonique. La force de Walmart s'est étendue au-delà des États-Unis, les ventes internationales ayant augmenté de 10,8 % au cours du trimestre. Les gains ont été alimentés par les bonnes performances de sa place de marché Flipkart en Inde, de Sam's Club en Chine et des magasins Walmex au Mexique.