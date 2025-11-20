 Aller au contenu principal
Walmart relève de nouveau ses objectifs annuels et vise le transfert de sa cotation au Nasdaq
20/11/2025 à 14:27

(AOF) - Walmart, dont le titre recule de près de 2%, a annoncé avoir relevé ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année après un trimestre solide, marqué par une croissance de 4,5% de ses ventes à périmètre comparable aux États-Unis (contre +3,8% de consensus). Elles incluent les ventes en ligne et en magasin. Les recettes publicitaires mondiales ont progressé de 53% au cours du trimestre, contre une croissance de 46% au deuxième trimestre.

Le géant de la distribution vise désormais une croissance de son chiffre d'affaires net annuel comprise entre 4,8% et 5,1%, contre une fourchette précédente de 3,75% à 4,75%. En outre, il table sur un bpa ajusté annuel de 2,58 à 2,63 dollars, contre 2,52 à 2,62 dollars précédemment.

La firme américaine a, par ailleurs, indiqué prévoir de transférer sa cotation du NYSE au Nasdaq à compter du 9 décembre.

"Notre passage au Nasdaq s'inscrit dans la logique de notre stratégie à long terme, axée sur l'humain et portée par la technologie", a déclaré John Rainey, directeur financier de l'entreprise.

