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Walmart redessine sa marque de distributeur "Great Value"
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 12:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walmart WMT.O a annoncé mercredi qu'il redessinait sa marque de distributeur "Great Value", les consommateurs soucieux du prix optant de plus en plus pour des produits moins chers de marque de distributeur.

* La refonte de la marque, qui a été lancée en 1993, couvrira près de 10 000 articles alimentaires et consommables, marquant le premier rafraîchissement de la marque Walmart en plus de dix ans, a déclaré le géant du commerce de détail.

* Le déploiement sera échelonné sur deux ans, en commençant par les snacks salés et en s'étendant à chaque catégorie.

* Le nouveau design présentera des informations nutritionnelles et des allégations sur les avantages de tous les produits alimentaires "Great Value".

* Scott Morris, vice-président principal des marques privées chez Walmart U.S., a déclaré que le rafraîchissement ne modifierait pas les produits eux-mêmes ni leurs prix.

* Cette refonte intervient quelques mois après l'annonce par Walmart du retrait des colorants synthétiques de ses produits alimentaires sous marque de distributeur, y compris Great Value, d'ici à janvier 2027, dans un contexte d'évolution des préférences des consommateurs sous l'effet de l'essor des médicaments amaigrissants de type GLP-1.

* En février, le distributeur a affiché un nouveau trimestre de ventes stables , grâce à la croissance de ses activités en ligne.

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