Walmart maintient ses objectifs, la flambée des prix du carburant pèse sur la consommation aux USA

Walmart WMT.O a maintenu jeudi ses objectifs annuels prudents en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice, alors que la hausse des prix du carburant pousse les consommateurs prudents à se tourner vers les produits alimentaires et articles de première nécessité à bas prix du géant américain.

Le détaillant a maintenu son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires net de 3,5% à 4,5% et de bénéfice par action ajusté de 2,75 à 2,85 dollars, des perspectives que les analystes avaient qualifié en février de prudentes, s'attendant à une révision à la hausse au cours de l'année.

L'action Walmart reculait d'environ 2% en avant-Bourse, les prévisions prudentes sur le chiffre d'affaires et le bénéfice au deuxième trimestre étant par ailleurs inférieures aux attentes.

Le groupe a maintenu les prix des produits alimentaires et des produits de première nécessité à un niveau bas, alors que les budgets des ménages sont serrés, que le prix de l'essence dépasse les 4 dollars le gallon aux États-Unis et que l'inflation reste élevée.

Les détaillants américains ont signalé une pression croissante sur les dépenses de consommation cette année, le moral des consommateurs ayant atteint un niveau historiquement bas en mai et l'inflation ayant enregistré sa plus forte hausse en trois ans.

La guerre en Iran a également fait grimper les coûts de certaines matières premières telles que la résine et d'autres matériaux d'emballage, exerçant une pression supplémentaire sur les chaînes d'approvisionnement qui se remettent encore des droits de douane généralisés sur les importations imposés l'année dernière.

UN DEUXIÈME TRIMESTRE PRUDENT Alors que Walmart a jusqu'à présent été largement épargné par l'impact de la faiblesse des dépenses, le groupe s'est montré prudent quant à ses prévisions pour le deuxième trimestre, annonçant des ventes et des bénéfices inférieurs aux estimations.

Le groupe prévoit une hausse de 4% à 5% de son chiffre d'affaires net au deuxième trimestre, alors que les analystes tablaient sur 5,09%, ainsi qu'un bénéfice par action ajusté compris entre 72 et 74 cents, contre 75 cents attendus par les analystes.

La hausse des coûts du carburant a pesé sur le résultat d'exploitation de Walmart d'environ 250 points de base, et la société a déclaré avoir tenté d'absorber ces coûts dans ses opérations de livraison afin de maintenir des prix bas.

Walmart, qui a dépassé les estimations de ventes comparables pour le premier trimestre, attire davantage de clients à revenus élevés à la recherche de commodité et qui s'abonnent à ses services de livraison.

Les ventes en ligne ont bondi de 26% au premier trimestre et leur contribution au chiffre d'affaires total a fortement augmenté par rapport à l'année dernière.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore et Nicholas P. Brown à New York; Version française Matthieu Huchet)