 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 170,00
-0,84%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Walmart-John Furner futur DG, Doug McMillon prendra sa retraite en 2026
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 16:44

Le logo de Walmart est affiché sur un écran au sol à la Bourse de New York (NYSE) à New York

Le logo de Walmart est affiché sur un écran au sol à la Bourse de New York (NYSE) à New York

Walmart a annoncé vendredi que son directeur général, Doug McMillon, prendra sa retraite l'année prochaine et qu'il sera remplacé par John Furner, un cadre interne.

Le titre Walmart reculait d’environ 3% dans les échanges avant-bourse.

Cette évolution de la gouvernance du géant américain de la distribution s'inscrit dans une série de changements à la direction, dans un contexte de pression douanière, d'une conjoncture économique incertaine et de fluctuation de dépenses des ménages.

Target, principal concurrent de Walmart, a également nommé plus tôt cette année un cadre interne, Michael Fiddelke, au poste de directeur général.

Doug McMillon, qui dirige le groupe depuis 2014, prendra sa retraite en janvier prochain, mais continuera à travailler comme associé de la société jusqu'au 31 janvier 2027, a déclaré Walmart.

Le groupe publiera ses résultats trimestriels la semaine prochaine.

(Juveria Tabassum, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank