Walmart-John Furner futur DG, Doug McMillon prendra sa retraite en 2026

Le logo de Walmart est affiché sur un écran au sol à la Bourse de New York (NYSE) à New York

Walmart a annoncé vendredi que son directeur général, Doug McMillon, prendra sa retraite l'année prochaine et qu'il sera remplacé par John Furner, un cadre interne.

Le titre Walmart reculait d’environ 3% dans les échanges avant-bourse.

Cette évolution de la gouvernance du géant américain de la distribution s'inscrit dans une série de changements à la direction, dans un contexte de pression douanière, d'une conjoncture économique incertaine et de fluctuation de dépenses des ménages.

Target, principal concurrent de Walmart, a également nommé plus tôt cette année un cadre interne, Michael Fiddelke, au poste de directeur général.

Doug McMillon, qui dirige le groupe depuis 2014, prendra sa retraite en janvier prochain, mais continuera à travailler comme associé de la société jusqu'au 31 janvier 2027, a déclaré Walmart.

Le groupe publiera ses résultats trimestriels la semaine prochaine.

(Juveria Tabassum, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)