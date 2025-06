Walmart: inaugure sa 1ère usine de boeuf en propre à Olathe information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 16:05









(CercleFinance.com) - Walmart annonce l'ouverture de sa première usine de boeuf ' case-ready ' (c'est-à-dire déjà découpé, emballé et prêt à être placé en rayon) détenue et exploitée en propre à Olathe (Kansas), marque une étape clé dans sa stratégie de constitution d'une chaîne d'approvisionnement intégrée pour le boeuf Angus.



L'usine, d'une superficie de plus de 27 800 m², conditionnera des pièces de boeuf issues de Sustainable Beef LLC pour distribution dans les magasins du Midwest. 'Ce projet crée plus de 600 emplois locaux et vise à renforcer la transparence, la qualité et la résilience de l'approvisionnement en viande', assure le distributeur.



Walmart poursuit ainsi son engagement à investir dans les produits fabriqués aux États-Unis, dans le cadre de son plan de 350 milliards de dollars à horizon 2031.





Valeurs associées WALMART 96,812 USD NYSE +0,74%