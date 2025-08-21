Walmart en baisse après l'annonce d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 août - ** Les actions du géant de la distribution Walmart WMT.N chutent de 5,5 % à 96,95 $ dans les premiers échanges

** Les actions devraient connaître leur pire journée depuis février, si les pertes se maintiennent

** La société affiche un bénéfice inférieur aux attentes des analystes pour le deuxième trimestre, la première fois depuis plus de 3 ans

** Le bénéfice par action ajusté de 68 cents au deuxième trimestre est inférieur à l'estimation de 74 cents - données compilées par LSEG

** WMT, cependant, augmente ses prévisions annuelles et dépasse les attentes en matière de revenus pour le deuxième trimestre

** Les ventes nettes annuelles devraient augmenter de 3,75 % à 4,75 %, par rapport à la prévision précédente d'une augmentation de 3 % à 4 %

** Prévision d'un BPA ajusté entre 2,52 et 2,62 $, par rapport à la fourchette précédente de 2,50 à 2,60 $

** Nous pouvons nous demander si une croissance saine et impressionnante du chiffre d'affaires au deuxième trimestre peut compenser un manque à gagner, compte tenu de la capitalisation boursière de WMT, de sa valorisation et de sa position de leader dans le secteur de la vente au détail" - Morgan Stanley

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 13,5 % depuis le début de l'année