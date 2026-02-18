Walmart devrait faire état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice par action en hausse lors de la publication de ses résultats jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions de Walmart WMT.O ont baissé de 2,1% dans les échanges de l'après-midi mercredi, le plus grand distributeur américain devant faire état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice par action en hausse dans ses résultats trimestriels attendus avant la cloche jeudi

** Les actions de la société sont à contre-courant de la tendance générale du marché boursier mercredi, le S&P 500 .SPX étant en hausse de 0,3 %

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 190,43 milliards de dollars pour WMT au quatrième trimestre, contre 180,55 milliards de dollars pour la même période de l'année dernière, et à un bénéfice par action ajusté de 73c, contre 66c il y a un an, selon LSEG ** Les investisseurs pourraient s'attendre à ce que WMT adopte une approche prudente de ses prévisions annuelles, compte tenu de la fragilité de l'environnement de consommation

** Argus Research a relevé cette semaine son objectif de prix sur l'action à 145 $, contre 117 $

** Le PT médian à 12 mois sur WMT est de 130 $, selon LSEG; l'action était à 126,09 $ pour la dernière fois ** Au début du mois, Walmart est devenu le premier distributeur à atteindre une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars , grâce aux paris sur la technologie et l'automatisation qui amélioreront l'efficacité et les ventes en ligne

** Les actions de WMT ont augmenté d'environ 13 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 3 % pour le Dow Jones au cours de la même période