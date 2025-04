Walmart confirme ses prévisions annuelles

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Le géant américain de la distribution Walmart a réaffirmé ses prévisions annuelles de ventes et de croissance du bénéfice opérationnel, en amont de sa journée investisseurs ce mercredi. La firme ciblait en février une croissance des ventes de 3 à 4% et un bénéfice opérationnel ajusté en augmentation de 3,5 à 5,5%. Pour le premier trimestre, le groupe vise toujours 3 à 4% de croissance du chiffre d'affaires, mais sa guidance de croissance du profit opérationnel va désormais de +0,5 à +2%, le groupe faisant référence aux risques liés aux tarifs douaniers.

