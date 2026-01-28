 Aller au contenu principal
Walmart augmente la rémunération et revalorise 3 000 postes de techniciens en pharmacie dans le cadre de son initiative en matière de santé
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 12:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur américain Walmart

WMT.O a déclaré mercredi qu'il avait élevé 3.000 techniciens en pharmacie à des postes de chef d'équipe des opérations, augmentant ainsi leur salaire horaire moyen de 22 à 28 dollars, dans le cadre de l'expansion de ses services de santé numériques et pharmaceutiques.

La société a également déclaré que les techniciens en pharmacie, qui gagnent actuellement 22 dollars de l'heure en moyenne, seront éligibles à des salaires allant jusqu'à 40,50 dollars de l'heure.

L'objectif est d'augmenter les effectifs et de renforcer les équipes locales en pharmacie dans les 4 600 points de vente de l'entreprise, tout en développant les offres numériques telles que Better Care Services, l'accès au programme LillyDirect d'Eli Lilly et l'extension des livraisons de médicaments.

Son rival Amazon s'est également lancé sur le marché de la pharmacie en étendant la livraison le jour même des ordonnances à un plus grand nombre de villes américaines et a commencé ce mois-ci à proposer la nouvelle pilule amaigrissante Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO par le biais de plans d'assurance, avec des prix au comptant commençant à environ 149 dollars par mois.

Walmart a déclaré que les chefs d'équipe aideront à superviser les opérations quotidiennes de la pharmacie et soutiendront les gestionnaires de la pharmacie et les pharmaciens, avec le potentiel de gagner 42 $ de l'heure, hors prime, en fonction de l'emplacement.

L'entreprise a relevé ses prévisions annuelles pour la deuxième fois en novembre après un nouveau trimestre solide, mené par l'explosion des ventes en ligne, qui attirent des acheteurs plus aisés grâce à la commodité de livraisons plus rapides.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 038,310 USD NYSE -2,31%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
WALMART
116,9400 USD NASDAQ -0,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

