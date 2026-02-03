Walmart atteint une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars, rejoignant ainsi le club des géants de la technologie

Les paris sur la technologie et l'IA alimentent l'élan de Walmart, stimulant l'efficacité et les ventes

Le marché en ligne et les livraisons plus rapides augmentent les dépenses

Walmart a rejoint le Nasdaq-100 le mois dernier

(Ajoute le contexte dans les paragraphes 2 à 6, des détails sur l'investissement dans l'IA dans les paragraphes 11 et 12, graphique) par Savyata Mishra et Johann M Cherian

Walmart WMT.O est devenu mardi le premier distributeur à atteindre une valorisation boursière de 1 000 milliards de dollars, profitant d'un rallye d'un an qui a vu ses actions augmenter de près de 26 %, le plaçant dans les rangs des poids lourds de la Big Tech tels que Nvidia et Alphabet.

L'ascension de Walmart a été remarquable, car l'entreprise a réussi à attirer à la fois des clients à revenus élevés, à la recherche de valeur et de commodité, et à conserver sa base d'acheteurs à revenus plus faibles. L'action a fait un bond de 468 % au cours de la dernière décennie, dépassant le gain de 264 % du S&P 500, en partie grâce à cette double stratégie, que les concurrents ont eu du mal à reproduire.

Au cours des cinq dernières années, le distributeur a étendu son marché en ligne à plus d'un demi-milliard d'articles, lancé la livraison en une heure, créé Walmart+ pour rivaliser avec Amazon Prime et mis en place une activité publicitaire de plus de 4 milliards de dollars qui a stimulé les marges .

Walmart a misé très tôt et de manière agressive sur l' IA , en investissant des milliards dans l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement pour stocker des produits plus frais, accélérer les livraisons et améliorer la prévision et la recherche des stocks, ce qui a donné au distributeur basé à Bentonville, Arkansas, un avantage opérationnel qui l'a aidé à battre les estimations de ventes de magasins comparables aux États-Unis pendant 15 trimestres consécutifs, d'après les estimations compilées par LSEG.

L'optimisme des investisseurs à l'égard de ces investissements dans l'IA a alimenté la hausse de l'action, car les consommateurs sont de plus en plus nombreux à faire leurs courses en ligne.

"Ils sont passés du statut de distributeur local offrant de bons prix à celui de distributeur qui adopte vraiment la technologie. Cette entreprise a connu une transformation numérique massive au cours des cinq dernières années", a déclaré Eric Clark, directeur des investissements chez Accuvest Global Advisors.

John Furner a pris le rôle de directeur général mondial de Walmart cette semaine, alors que le distributeur cherche à doubler ses investissements technologiques dans un contexte de concurrence imminente avec Amazon et Aldi, ainsi qu'avec Target TGT.N , qui cherche à inverser la tendance à la baisse de ses ventes.

Les ménages américains, en particulier les personnes à faibles et moyens revenus, sont soumis à des pressions financières croissantes depuis un certain temps en raison d'une inflation persistante et d'un marché de l'emploi en perte de vitesse. Les tarifs douaniers et l'incertitude entourant la récente fermeture du gouvernement américain ont également pesé sur les dépenses.

Le mois dernier, la société a été ajoutée à l'indice Nasdaq-100 .NDX axé sur la technologie, qui regroupe les sociétés non financières les plus précieuses, en remplacement du fabricant de médicaments britannique AstraZeneca

AZN.L .

Walmart rejoint une liste d'entreprises américaines évaluées à 1 000 milliards de dollars ou plus, dont Nvidia NVDA.O à 4 500 milliards de dollars, Alphabet GOOGL.O à 4 100 milliards de dollars, Apple AAPL.O à 3 900 milliards de dollars, Microsoft MSFT.O à 3 100 milliards de dollars, Amazon AMZN.O à 2 600 milliards de dollars, Meta META.O à 1 800 milliards de dollars, Broadcom AVGO.O à 1 600 milliards de dollars, Tesla

TSLA.O à 1 600 milliards de dollars, et Berkshire Hathaway

BRKa.N à 1 000 milliards de dollars.

COURSE AUX BRAS D'IA

La chaîne a conclu des partenariats avec OpenAI et Google pour intégrer ses outils d'achat en ligne directement dans leurs chatbots de recherche, renforçant ainsi sa volonté d'utiliser l'IA pour rationaliser tous les processus, de la découverte des produits au paiement.

Ces investissements croissants dans l'IA visent également à réduire l'écart avec le géant du commerce en ligne, Amazon, qui a pris une longueur d'avance avec son chatbot Rufus, un assistant alimenté par GenAI qui répond aux questions d'achat.

Walmart est en train de devenir "le nouveau géant de l'IA" grâce à l'efficacité avec laquelle il intègre la technologie dans ses opérations, de la réduction du coût des marchandises à la capture d'une plus grande part des dépenses des consommateurs, selon Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille client senior chez Zacks Investment Management.