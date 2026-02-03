 Aller au contenu principal
Walmart atteint 1 000 milliards de dollars de capitalisation, porté par le numérique
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 16:52

Walmart a franchi mardi le seuil des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, soutenu par la progression continue de ses activités numériques et de nouveaux relais de croissance à forte rentabilité. Cette performance propulse le géant de la distribution au sein d'un cercle restreint de sociétés américaines, historiquement dominé par les groupes technologiques. L'action Walmart affiche une hausse de plus de 24% sur un an et de 11% depuis le début de l'année 2026, contre des progressions respectives de 16% et 2% pour le S&P 500.

Cette dynamique reflète une transformation stratégique entamée depuis plusieurs années. Au-delà de ses magasins physiques, Walmart mise sur des segments à marges élevées comme sa place de marché en ligne et ses services publicitaires. Inspiré par le modèle d'Amazon, le groupe a structuré un véritable écosystème numérique destiné à capter de nouveaux consommateurs et à améliorer sa rentabilité. En rejoignant récemment le Nasdaq 100, Walmart a confirmé son repositionnement vers l'économie numérique et son ambition de se hisser parmi les leaders technologiques.

WALMART
126,7800 USD NASDAQ +2,19%
