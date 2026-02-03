Walmart atteint 1 000 milliards de dollars de capitalisation, porté par le numérique
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 16:52
Cette dynamique reflète une transformation stratégique entamée depuis plusieurs années. Au-delà de ses magasins physiques, Walmart mise sur des segments à marges élevées comme sa place de marché en ligne et ses services publicitaires. Inspiré par le modèle d'Amazon, le groupe a structuré un véritable écosystème numérique destiné à capter de nouveaux consommateurs et à améliorer sa rentabilité. En rejoignant récemment le Nasdaq 100, Walmart a confirmé son repositionnement vers l'économie numérique et son ambition de se hisser parmi les leaders technologiques.
