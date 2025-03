WALLIX : Webinaire à destination des actionnaires et investisseurs individuels le 26 mars à 17h45

Paris, 24 mars 2025

WALLIX, (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), organise le mercredi 26 mars 2025 à 17h45 , à l'occasion de ses 10 ans en Bourse et de la publication de ses résultats annuels 2024, une visioconférence à destination de ses actionnaires et des investisseurs individuels. Jean-Noël de Galzain , Président Directeur Général, et Amaury Rosset , Directeur Administratif et Financier, présenteront le Groupe, sa stratégie et ses perspectives.

Les dirigeants répondront ensuite aux questions posées via le formulaire d'inscription.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE



Pour vous inscrire et participer à cette visioconférence, cliquez sur le lien ci-dessous :



INSCRIPTION AU WEBINAIRE DE WALLIX



MERCREDI 26 MARS A 17H45

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un éditeur européen de logiciels de cybersécurité présent à l'international. Fondé en 2003, WALLIX est aujourd'hui un leader mondial sur le marché de la sécurité des identités et des accès, reconnu par les plus prestigieux cabinets d'analystes. Sa mission est de fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels

Les solutions WALLIX sont distribuées par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde et WALLIX accompagne plus de 3 500 organisations dans plus de 90 pays, dans la sécurisation de leur transformation numérique. OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance. WALLIX a reçu en 2024 la médaille d'or pour sa notation extra-financière (80/100 auprès d'Ethifinance) et se situe nettement au-dessus de la moyenne du secteur des entreprise de technologies (52/100).

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com | info@WALLIX.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville

01 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations Presse – Déborah Schwartz

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr