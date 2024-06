WALLIX : WALLIX renforce son partenariat avec CISCO pour cyber sécuriser les réseaux industriels

Paris, 27 juin 2024 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et leader reconnu dans la gestion des identités, fournit un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels. WALLIX continue au travers de sa marque OT.Security de proposer des services innovants et adaptés aux constructeurs, mainteneurs, opérateurs et intégrateurs industriels intervenants sur des infrastructures critiques.

Les environnements de technologies opérationnelles (OT) sont cruciaux pour le fonctionnement de systèmes essentiels tels que ceux de l'industrie manufacturière, du transport, de l'énergie ou des infrastructures critiques. Ces systèmes sont cependant de plus en plus interconnectés avec des réseaux informatiques, augmentant ainsi leur vulnérabilité aux cyberattaques. Celles-ci affectent directement la continuité et la rentabilité des investissements dans des secteurs hautement régulés et techniquement complexes. Il faut alors adopter des mesures de cybersécurité robustes pour prévenir des intrusions, garantir la continuité de l'activité et protéger les données sensibles. L'Europe s'apprête d'ailleurs à adopter en octobre 2024 la Directive NIS2, afin de renforcer la résilience de ses services importants et essentiels, l'interconnexion IT/OT étant un volet critique.

C'est dans cette démarche de renforcement des capacités de protection et d'efficacité opérationnelle, que Cisco et WALLIX ont uni leurs expertises de cybersécurité industrielle.

Une alliance offrant une valeur ajoutée inégalée en termes de visibilité et de sécurité opérationnelle (OT)

Ce partenariat s'appuie sur une intégration mutuelle des solutions OT.Security PAM4OT et CISCO Cyber Vision, pour offrir une vision centralisée de toutes les actions réalisées par les opérateurs et intégrateurs se connectant à distance de manière sécurisée et transparente sur des sites de production.

La découverte des équipements industriels est réalisée sans risque d'arrêt de la production et la gestion granulaire des droits d'accès permet d'appliquer des politiques de sécurité différentes selon des critères prédéfinis (selon la gestion des accès Just-In-Time, une liste de protocoles autorisés…).

Cette traçabilité des actions et l'ensemble du monitoring donnent les moyens d'une gouvernance des identités et des accès cohérentes pour assurer sa mise en conformité (NIS2, IEC 62443, ISO 27001…).

Pour plus d'informations, consulter la présentation en ligne : WALLIX & CISCO

Une alliance technique entre deux acteurs majeurs du marché de la cybersécurité industrielle

L'association de WALLIX avec Cisco renforce l'expertise reconnue de la société dans la sécurité des systèmes informatiques industriels. Ce partenariat permet également à la clientèle mondiale de Cisco l'accès à une solution avancée de gestion des identités et des accès numériques. Cela inclut l'automatisation de la découverte des actifs OT, la sécurisation des identités et des accès, y compris pour les accès à distance. WALLIX continue ainsi à consolider son offre en matière de sécurité OT dans ses marchés historiques tout en s'ouvrant à de nouvelles perspectives en s'appuyant sur le leadership de Cisco.

En 2023, ce sont plus de 7000 accès distants de prestataires et mainteneurs d'environnement OT qui ont été sécurisés par WALLIX. Le marché de la cybersécurité industrielle est estimé à 15,5 milliards de dollars et devrait enregistrer une croissance mondiale de 15,8% d'ici à 2027 [1] .

« La synergie entre les offres WALLIX et Cisco pour l'OT est idéale pour les clients qui veulent maîtriser leurs actifs industriels. Les technologies WALLIX garantissent une traçabilité intégrale des actions des utilisateurs dans un réseau, cruciale pour la conformité. Avec la capacité de découvrir les actifs OT et d'évaluer les menaces apportées par Cyber Vision de Cisco, notre intégration technologique assure une protection transparente et performante des chaînes de production, et l'accès distant sécurisé. En fédérant un écosystème autour de Schneider Electric, Cisco, Nozomi, Axians et WALLIX, nous voulons offrir le meilleur aux entreprises dont la transformation digitale passe par un numérique résilient. » explique Jean-Noël de Galzain , PDG de WALLIX.

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un éditeur européen de logiciels de cybersécurité présent à l'international. Fondé en 2003, WALLIX est aujourd'hui un leader mondial sur le marché de la sécurité des identités et des accès, reconnu par les plus prestigieux cabinets d'analystes. Sa mission est de fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

Les solutions WALLIX sont distribuées par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde et WALLIX accompagne plus de 3 000 organisations dans plus de 90 pays, dans la sécurisation de leur transformation numérique.

OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance. WALLIX a reçu en 2023 la médaille d'or pour sa notation extra-financière (72/100 auprès d'Ethifinance) et se situe nettement au-dessus de la moyenne du secteur des entreprise de technologies (47/100).

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com | info@WALLIX.com

[1] Source VPA Research