WALLIX : WALLIX rejoint le Demo Center OT d'Orange Cyberdefense en France pour montrer comment ses solutions garantissent la résilience et la continuité d'activité des systèmes industriels en cas de cyberattaque

Orange Cyberdefense est l'un des partenaires majeurs de WALLIX en France. Les deux leaders de la cybersécurité, qui ont une expertise forte et reconnue dans le domaine des réseaux et des systèmes industriels (présents dans l'industrie, les hôpitaux, les infrastructures critiques, les Smart Cities…), allient leurs compétences pour renforcer leur accompagnement de ce domaine critique.

La cybersécurité est vitale pour les systèmes industriels lorsque l'on sait qu'une cyberattaque peut conduire à une paralysie partielle ou totale d'activité. Pour sensibiliser les responsables de ces systèmes aux risques cyber et démontrer l'efficacité des solutions de cybersécurité, Orange Cyberdefense a créé son Demo Center OT à Lyon, en France, il y a deux ans.

En intégrant le Demo Center OT d'Orange Cyberdefense, WALLIX démontre combien la sécurisation des identités et des accès numériques joue un rôle clé pour stopper une cyberattaque, et répond ainsi aux 2 enjeux fondamentaux des systèmes industriels : la résilience et la continuité d'activité.

Paris, 4 juillet 2023 – WALLIX , (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des identités et des accès numériques et Orange Cyberdefense, leader européen de prestations de services en cybersécurité, font évoluer leur partenariat et accélèrent sur le marché de la cybersécurité industrielle en France. WALLIX intègre le Demo Center OT d'Orange Cyberdefense à Lyon pour démontrer, dans les conditions du réel, que la sécurisation des identités et des accès numériques répondent à deux enjeux fondamentaux pour les systèmes industriels : la résilience et la continuité d'activité en cas de cyberattaque. Pour WALLIX, la cybersécurité industrielle est au cœur de son savoir-faire et constitue un des piliers de son plan de développement Unicorn 25. En alliant leurs expertises, WALLIX et Orange Cyberdefense concrétisent leur ambition de renforcer leur accompagnement de ce secteur critique.

WALLIX et Orange Cyberdefense, un partenariat gagnant...

Le business model de WALLIX un modèle de vente indirecte. L'éditeur s'appuie, pour la revente et l'intégration de ses solutions, sur un réseau solide de partenaires : le Business Partner Program.

Orange Cyberdefense intègre le Business Partner Program dès 2015. En mars 2023, l'intégrateur reçoit l' award du meilleur partenaire de l'année de WALLIX dans le monde. Au sein de son centre d'expertise Identity Data Protection, une équipe de 20 experts certifiés est entièrement dédiée à WALLIX. Elle accompagne les entreprises en France, tout secteur confondu, dans leur projet de sécurisation des accès et des identités, que ce soit dans des environnements IT (informatique classique) ou OT (informatique industrielle).

Sur le marché français, Orange Cyberdefense fait partie des prestaires terrains du plan France Relance chargés de renforcer la cybersécurité de l'État, des collectivités, des établissements de santé et des organisations au service des citoyens, tout en développant le tissu industriel français de cybersécurité. La technologie Bastion de WALLIX, considérée comme prioritaire par le Gouvernement , est préconisée sur audit par Orange Cyberdefense.

...qui évolue pour renforcer leur accompagnement du secteur industriel

Pour accélérer sur le marché de la cybersécurité industrielle, Orange Cyberdefense frappe fort en créant, il y a deux ans, son Demo Center OT à Lyon. La cybersécurité est vitale pour les systèmes industriels lorsque l'on sait qu'une cyberattaque peut conduire à une paralysie partielle ou totale des activités. Avec son équipe de hackers éthiques, Orange Cyberdefense reproduit dans son Demo Center OT les cyberattaques qui ciblent les systèmes industriels (équipements de production dans les usines, automates qui gèrent la lumière, la climatisation... robots, etc.) L'objectif est de montrer aux responsables de ces systèmes les conséquences d'une cyberattaque et l'efficacité des solutions de cybersécurité éprouvées pour stopper la cyberattaque.

WALLIX possède une expertise forte et unique du secteur de la cybersécurité industrielle, développée depuis de nombreuses années, et reconnue aujourd'hui par le Gartner . En s'appuyant sur cette expertise, WALLIX a fait de l'OT (informatique industrielle que l'on retrouve dans les usines, les hôpitaux, les infrastructures critiques, les Smart Cities...), un des piliers de son plan de développement Unicorn 25, et ainsi répondre aux enjeux de la transformation numérique de ces secteurs. Aujourd'hui, pour optimiser la maintenance des systèmes industriels, les entreprises doivent faciliter et sécuriser les accès des prestataires et des opérateurs externes. De plus, pour améliorer la compétitivité, les entreprises doivent interconnecter ces systèmes industriels avec les systèmes informatiques et les applications dans le cloud grâce aux nouveaux usages (équipements connectés, services cloud, Big Data Analytics, Blockchain, Intelligence Artificielle…).

En intégrant le Demo Center OT d'Orange Cyberdefense en France, WALLIX démontre aux responsables des systèmes industriels que la sécurisation des identités et des accès numériques joue un rôle clé contre les cyberattaques. Les solutions de WALLIX sont en mesure d'automatiser la gouvernance des accès, de sécuriser les accès distants des prestataires aux équipements industriels, de détecter une usurpation d'identité par un hacker, un acte de malveillance interne (employé qui réalise une action qu'il n'est pas censé effectuer dans son métier), ou une erreur humaine. La cyberattaque ou l'erreur de manipulation peut ainsi être stoppée immédiatement permettant la résilience et la continuité d'activité de l'entreprise.

"Pour les responsables industriels, c'est une énorme avancée de pouvoir démontrer toute la valeur de nos solutions de cybersécurité, dans un écosystème de composants industriels complet. Rejoindre le Démo Center OT d'Orange Cyberdefense en France, permet d'une part de bénéficier d'un environnement de démonstration en situation réelle, et d'avoir accès d'autre part à l'expertise des équipes d'Orange Cyberdefense. Nous disposons maintenant d'un lieu d'échange privilégié unique avec nos clients communs"." explique Yoann Delomier, OT Business Strategy chez WALLIX .

"Au plus proche de la réalité de nos industriels, nos scénarios d'attaques, implémentés sur nos démonstrateurs, sont issus de nos prestations Ethical Hacking. C'est bien cette dimension qui est appréciée de nos clients du secteur car ils peuvent se projeter sur leurs propres installations et comprendre les conséquences d'une cyberattaque. Dans le cadre de cette démarche, nous avons intégré l'éditeur WALLIX au sein de notre Démo Center OT, pour y apporter des premières réponses ainsi que les premières briques d'une politique de cyberdéfense OT." explique Fabrice MOURRON, Directeur des activités OT SEC chez Orange Cyberdefense en France



À PROPOS DE ORANGE CYBERDEFENSE

Orange Cyberdefense est l'entité du Groupe Orange dédiée à la cybersécurité. Elle fournit ses services à 8 700 clients dans le monde. En tant que leader européen des services de cybersécurité, Orange Cyberdefense s'efforce de protéger les libertés individuelles et de construire une société numérique plus sûre. Nos capacités de services puisent leur force dans la recherche et le renseignement, ce qui nous permet d'offrir à nos clients une connaissance inégalée des menaces actuelles ou émergentes. Forts de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité de l'information, de 3 000 experts, de 18 SOC et de 14 CyberSOC répartis dans le monde entier, nous savons répondre efficacement aux problématiques globales et locales de nos clients. Nous les protégeons sur l'ensemble du cycle de vie des menaces dans plus de 160 pays.

Pour plus d'informations : https://orangecyberdefense.com/global/

Pour nous suivre sur Twitter : https://twitter.com/orangecyberdef



À PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, leader mondial du PAM, le Privileged Access Management. Les technologies de la société permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent la détection et la résilience aux cyberattaques en vue de protéger les actifs numériques des organisations et de maintenir la continuité d'activité du système d'information, dans le cloud et dans les réseaux industriels. Elles simplifient également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem, WALLIX accompagne ses clients pour moderniser leur système d'information et mettre la cybersécurité au service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2000 organisations à travers le monde dans tous les secteurs de l'économie. L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement Thierry Dassault Holding sont les actionnaires historiques de référence.

OT Security by WALLIX est une marque de WALLIX dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | info@wallix.com



CONTACT PRESSE WALLIX

LEWIS

Louise CAETANO

06 98 82 07 71 / WALLIXfrance@teamlewis.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène DE WATTEVILLE

01 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations Presse - Déborah SCHWARTZ

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xmtslZptl5ecnGpsl5iYaGJsm2iXlGWcbpfIx5SeZ57Kmp2VlGySZ8rJZnFhnGlp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80743-20230704_labocd_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com