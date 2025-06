WALLIX : WALLIX, nouveau champion européen de la cybersécurité, célèbre ses 10 ans de cotation sur Euronext Growth

Paris, 17 juin 2025 - WALLIX (Euronext ALLIX), leader des solutions de cybersécurité protégeant les identités et les accès aux environnements numériques et industriels, célèbre ses dix ans de cotation en Bourse à Paris. Cette décennie de profonde transformation a permis de faire naitre un champion indépendant au service d'un espace numérique européen de confiance.

Le 16 juin 2025, à l'occasion du dixième anniversaire de la cotation de WALLIX sur Euronext Growth, le comité de direction de WALLIX et ses actionnaires fondateurs ont sonné la cloche d'Euronext.

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « Il y a dix ans, nous avons fait le choix audacieux et unique de nous introduire en Bourse, pour financer la transformation de WALLIX. Ce tournant a été le début d'une aventure extraordinaire pour transformer une Startup en une ETI industrielle Européenne de la cyber avec des collaborateurs présents dans 16 pays, accompagnant 3 500 clients dans la sécurisation de leurs actifs numériques dans les secteurs les plus sensibles et notamment l'industrie.

En dix ans, WALLIX a transformé son modèle économique pour grandir, en multipliant son revenu par 9, sa base de clients par 16, avec deux tiers de ses revenus désormais récurrents, gages de croissance durable et de visibilité financière pour l'avenir. La société s'appuie désormais sur une hypercroissance de son Revenu Annuel Récurrent (ARR), une profitabilité du modèle et une assise financière solide.

Aujourd'hui, je suis particulièrement fier de pouvoir dire que WALLIX est devenu le champion européen de son domaine du PAM, avec un profil unique de pure player logiciel de la cybersécurité indépendant reconnu par le marché. Notre entreprise veut faire rayonner l'excellence technologique française et européenne à l'international, en contribuant à une Europe numérique souveraine et résiliente. Grâce à la qualité de nos solutions au plus haut niveau mondial, à l'organisation et aux talents que nous avons réunis, enfin grâce à notre réseau de partenaires commerciaux dans 90 pays, nous voulons offrir aux organisations la capacité à passer à l'échelle de leurs besoins numériques et notamment, à atteindre la conformité avec NIS2, Dora et toutes les normes de cybersécurité les plus exigeantes. »

WALLIX : champion européen indépendant au service de la souveraineté numérique en Europe

Cotée en Bourse depuis 2015, WALLIX a fait le choix stratégique de l'indépendance pour garantir transparence, gouvernance responsable et pérennité. Son introduction en Bourse lui a permis de passer du statut de PME française à celui d'ETI européenne, renforçant son capital humain de plus de 200 talents, avec une suite logicielle enrichie garante de souveraineté aux entreprises et aux organisations qu'elle protège.

Ce développement a permis au Groupe d'élargir considérablement son marché adressable en passant du périmètre de la gestion des accès à privilège (dit PAM - Privileged Access Management ), estimé à 125 millions de dollars US, à celui plus large de la gestion des identités et des accès (dit IAM – Identity and Access Management ) valorisé à plus de 1 milliard de dollars US.

Présent dans 16 pays, fort de plus de 3 500 clients à travers 90 pays dans le monde, et solidement ancré dans les secteurs critiques, WALLIX s'affirme aujourd'hui comme un leader de la protection des identités et des accès aux environnements numériques et industriels et affiche tous les marqueurs d'un champion technologique européen.

1. Leadership technologique

WALLIX est la seule entreprise européenne reconnue dans son domaine par le cabinet d'analyse GARTNER qui qualifie WALLIX parmi les « Visionnaires ». WALLIX a également reçu pour la quatrième année consécutive la plus haute distinction « Overall Leader » dans le prestigieux PAM Leadership Compass™ 2024 du cabinet d'analystes KuppingerCole. Ces reconnaissances soulignent la capacité d'innovation continue de WALLIX et l'excellence de ses solutions.

Ces reconnaissances sont le fruit d'une capacité d'innovation structurée autour de trois centres de R&D en Europe (2 en France et 1 en Espagne) et d'un laboratoire de recherche commun avec le CNRS dédié à la cybersécurité prédictive.

WALLIX a été désigné lauréat dans divers programmes prestigieux : Lauréat France 2030 en 2024 dans le cadre de l'appel à projets « Développement de technologies innovantes critiques » avec le projet VOLTIX (solution permettant de centraliser et sécuriser la gestion des secrets au sein de la supply chain logicielle des opérateurs télécoms et des industries) ; Lauréat du Grand Défi Cybersécurité en 2019 avec le projet OSCAR.

2. Capacité d'accompagnement

Avec une présence directe dans 16 pays et un réseau de 300 intégrateurs dans plus de 90 pays, WALLIX offre une capacité d'accompagnement mondial à l'ensemble de ses clients. WALLIX protège à ce jour les actifs numériques de plus de 3 500 entreprises et organisations, dont d'ores et déjà 20% des grands groupes de l'Eurostoxx 50, sur les secteurs les plus sensibles comme la santé, l'énergie, la défense ou l'industrie.

3. Indépendance et souveraineté

Avec son siège social basé en France et un statut de société cotée en Bourse à Paris, WALLIX incarne une cybersécurité souveraine et indépendante.

WALLIX s'appuie sur des actionnaires de référence français et un actionnariat majoritairement européen, garantissant une gouvernance alignée avec les enjeux stratégiques de souveraineté numérique en Europe.

Cette indépendance, alliée à des solutions entièrement conçues et développées en Europe, fait de WALLIX un acteur de confiance pour la protection des infrastructures critiques et la sécurisation des systèmes d'information sensibles parfaitement aligné avec les exigences des grands programmes de cybersécurité européen (Directive NIS et NIS 2, Cyber Resilience Act, Cybersecurity Act, etc.).

4. Pérennité

En l'espace de dix ans, WALLIX a multiplié par 9 son chiffre d'affaires et transformé son modèle économique qui repose aujourd'hui sur des revenus récurrents représentant 68% de ses facturations annuelles.

WALLIX a ainsi atteint la taille critique en 2024 lui permettant d'entrer dans un cycle de croissance rentable tout en maintenant une trésorerie saine et autosuffisante pour poursuivre son développement organique.

5. Transparence

WALLIX occupe une position unique en tant que seul pure player européen cyber coté en Bourse. Une position clé qui garantit une transparence totale vis-à-vis du marché, des clients et des partenaires.

Son profil de pure player lui permet de consacrer 100% de son génie créatif et de son énergie au service du développement des meilleures solutions de cybersécurité.

Contrairement à de nombreux acteurs du secteur, souvent contrôlés par des intérêts extra-européens, WALLIX offre une alternative souveraine et lisible, pleinement alignée avec les enjeux de confiance, d'indépendance stratégique et de protection des données sensibles.

Une transformation spectaculaire d'une PME française en ETI européenne

Fin 2014 Fin 2024 Variation Marchés adressables 125 MUSD >1 MdUSD x 8 Base clients 220 >3 500 x 16 Talents 34 248 x 7 Chiffre d'affaires 4 M€ 34 M€ x 9 Récurrence 27% 68% +41 pts Marge d'exploitation -8% +3%* + 11 pts

*Marge au S2 2024

Un vaste potentiel de cyberdéfense à conquérir

Ce statut de champion, au même titre que celui atteint par les références françaises dans les domaines stratégiques du Cloud (OVHcloud), de l'intelligence artificielle générative (Mistral AI), de la Data (ChapsVision), ou du quantique (Alice & Bob) doit désormais être mis au service de la souveraineté européenne.

Aujourd'hui encore, au-delà des ambitions politiques, les décisions des acteurs économiques européens orientent 83 % des achats de services informatiques, soit 264?milliards d'euros pour les seuls services cloud et logiciels, auprès d'acteurs américains ( source : Asterès, avril 2025 ).

En décidant de ne relocaliser en Europe que 5% de ces investissements, le potentiel de marché additionnel pour les entreprises européennes serait de 15,9 milliards d'euros…

En tant que pure player européen coté, disposant d'un ancrage territorial fort, d'un modèle économique solide et d'une vision technologique ambitieuse, WALLIX est idéalement positionné pour contribuer à cette dynamique de rééquilibrage. Le Groupe représente ainsi une alternative de confiance, capable de renforcer la légitimité technologique de l'Union européenne et de porter une vision durable et indépendante de la cybersécurité grâce à des solutions souveraines.

