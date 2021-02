WALLIX : WALLIX fait partie des 11 lauréats du " Grand Défi Cyber " du Gouvernement

Paris, le 18 février - Emmanuel Macron a présenté aujourd'hui un plan à 1 milliard d'euros visant à renforcer la cybersécurité du pays d'ici 2025. Ce plan ambitieux montre que la France a pris la mesure de l'enjeu et qu'elle considère la protection de ses citoyens de ses entreprises et de ses infrastructures comme une priorité majeure.

Dans le cadre de ce plan de relance, le Gouvernement a lancé en décembre 2019 le Grand Défi Cyber dont le but est de faire face au risque cyber en investissant dans le développement de technologies de rupture et en favorisant l'émergence accélérée d'acteurs leaders dans leur domaine. WALLIX fait partie des 11 entreprises labellisées qui ont reçu un montant d'aide total de 8,6M€, dont 900 000€ pour le projet OSCAR de WALLIX.

WALLIX a concouru au Grand Défi Cyber avec son projet de R&D nommé OSCAR visant à fédérer différentes briques de sécurité permettant l'automatisation de la détection et la prévention des risques cyber.

«?Être lauréat du Grand Défi Cyber est pour nous un véritable gage de reconnaissance de notre expertise et de notre capacité à innover. OSCAR montre la nécessité d'avoir sur le marché de la cyber sécurité des solutions interopérables et souligne l'importance de la fédération et administration croisée de ses solutions pour créer un véritable écosystème résilient et réactif aux menaces cyber polyformes. » explique Jean-Marc Guyot, Vice-Président de la R&D de WALLIX.

Avec la crise de la COVID, la transition numérique des entreprises, de tous les services publics et de tous les français a connu une accélération sans précédent. Ce développement des usages numériques s'est accompagné d'une plus grande exposition aux cyberattaques, aux conséquences dévastatrices pour notre économie et notre souveraineté et a aggravé notre dépendance aux solutions étrangères. Cependant, cette situation n'est pas une fatalité. Le Grand Défi Cyber est la preuve formelle que la France est une terre de cybersécurité et d'innovation. Elle compte des entreprises expertes dans le domaine, avec, comme avantage concurrentiel, la pleine conscience de l'importance de la protection des données. Plus généralement, nous, Européens, avons l'opportunité de devenir un leader international de ce nouvel âge du numérique et WALLIX est fier d'en faire partie. » commente Jean-Noël de Galzain, fondateur et PDG de WALLIX.



Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions WALLIX garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 180 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 1200 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

