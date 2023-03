WALLIX : WALLIX ET LA SMART BUILDINGS ALLIANCE DÉVOILENT UN NOUVEAU LIVRE BLANC SUR LA CYBERSÉCURISATION DES BÂTIMENTS TERTIAIRES

WALLIX fait partie de la commission "Cyber Building" de la Smart Buildings Alliance (SBA), association professionnelle qui œuvre au quotidien pour adresser les enjeux du bâtiment et de la ville de demain.

La Smart Buildings Alliance (SBA) publie un nouveau livre blanc dédié à « la cybersécurisation des bâtiments tertiaires ».

Le livre blanc éclaire sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour intégrer la dimension cybersécurité au cœur de la réussite d'un projet de smart building.

Paris, 7 mars 2023 – WALLIX , (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités , et la Smart Buildings Alliance (SBA), association professionnelle qui œuvre au quotidien pour adresser les enjeux du bâtiment et de la ville de demain, publient un nouveau livre blanc dédié à « la cybersécurisation des bâtiments tertiaires », consultable en cliquant sur le lien ci-après SBA_WALLIX_Whitepaper .

Intégrité et disponibilité des données, confidentialité, éthique numérique, liberté individuelle : dans un monde hyperconnecté où les infrastructures interagissent entre elles, la conception, la réalisation et l'exploitation des smart buildings nécessitent aujourd'hui une approche de la cybersécurité plus exigeante et plus globale.

Dans un contexte où les cyberattaques se multiplient, la SBA fait le point sur l'état à date des outils et méthodes à disposition des professionnels pour renforcer la cybersécurité de leur projets bâtimentaires. À travers ce nouvel ouvrage collectif, elle les éclaire sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour intégrer la dimension cybersécurité au cœur de la réussite d'un projet de smart building.

Avec l'essor du smart building, le bâtiment se transforme en une plateforme de services numériques destinée à assurer le confort et la sécurité des occupants, à optimiser les espaces, à améliorer l'efficacité énergétique et la sûreté. Dans le même temps, les objets connectés et les dispositifs numériques rendent ce bâtiment intelligent plus "bavard", générant une grande quantité de données d'usages et autant de contenus et de cibles potentielles à protéger. Si les innovations technologiques visent à améliorer la valeur immobilière et l'attractivité d'un bâtiment, elles précipitent en parallèle les cybermenaces sur le devant de la scène. Une nouvelle page s'ouvre pour l'immobilier, l'avènement des "Cyber Smart Buildings"...

Une stratégie de cybersécurité indispensable au smart building

Pour protéger les utilisateurs et leurs données personnelles des risques numériques, comme des menaces internes ou externes auxquelles ils sont exposés, la mise en place d'une stratégie pour prévenir les risques inhérents à la numérisation des bâtiments est aujourd'hui devenue incontournable. La transformation numérique qu'opère le secteur de l'immobilier doit s'accompagner en conséquence d'une approche holistique de la cybersécurité. Mais par ou? commencer ? Comment s'y prendre ? Vers quels acteurs se tourner ?

Foncières, bailleurs, collectivités, industriels, experts et dirigeants d'entreprises se sont réunis au sein de la commission "Cyber building" de la SBA, pour partager un langage commun, et allier technologies, usages et métiers. Fruit de leur travail collectif, ce livre blanc sur la cybersécurisation des bâtiments tertiaires va permettre à tous les acteurs concernés par le sujet de la cybersécurité de mieux comprendre ses concepts et ses cas d'usage.

Remerciements

Cet ouvrage collectif a été réalisé sous la coordination d'Alain Kergoat, co-fondateur de URBAN PRACTICES et président de la commission "Cyber Building" de la SBA, et Jean-Christophe Denis, Responsable de l'offre cyber building chez WALLIX Groupe.

La SBA remercie chaleureusement les membres de la commission "Cyber Building" qui ont contribué à la rédaction de ce livre blanc :

ACOME, Julien Leroy • ACTIVUS GROUP, Laurent Fraimont et Cédric Thevenot • ACS-2I, Gilles Trojani • AFNOR, Brice Gilbert • ALLIANZ, Sébastien Chemouny • ANITEC, Lilian Caule • AN2V, Virgile Augé • ANSSI, Éric Hazane • ARCOM, Philippe Raynaud • CAISSE DES DÉPÔTS, Aymeric Buthion • CNPP, Nathalie Labeys et Ronan Jezequel • CYBERHUB, Philippe Hubert • DALKIA SMART BUILDING, Jean-Christophe Clément • EIFFAGE ÉNERGIE, Jocelyn Zindy • ENGIE, Loïc Mouëzy et Gilles Courtes • ENOCEAN, Emmanuel François • GATEWATCHER, Karim Mazoir •

GIMELEC, Rodolphe de Beaufort • HPE, Vincent Blavet • HYVILO, Damien Couval • ICADE, Frédéric Caufriez et Alexandre Masraff • IGNES, Anne- Sophie Perrissin-Fabert • INGETEL, Nicolas Le Net et Gilles Genin • IMAPROTECT, Henri Morawek • KARDHAM DIGITAL, Pascal Zerates • MOBOTIX, Patrice Ferrant • OCCITALINE, Daniel Zotti • ONEPOINT, Sophie Lérault • ORANGE, Nicolas Joulain et Grégory Levilain • PICHET, Julien Ohayon • PATRIARCHE, Maxime Favre-Mercuret • POLESTAR, Christian Carle • SIA PARTNERS, Ronan Mac Farlane • SIEMENS,

Mathieu Demont • SIGNIFY, François Darsy • SPAC, Mickaël Wajnglas • STID, Sandrine Castillo et Baptiste Dupart • SYLVANIA LIGHTING, Pierre Taing • SYS ET COM, Stéphane Rigolet • TWO-I, Ariane Truffert • WALLIX Groupe, Jean-Noël de Galzain et Yoann Delomier • WAVESTONE, Gérôme Billois.

La SBA remercie également les membres du Club Cyber OT du GIMELEC pour leurs précieux apports et la qualité des échanges qui nous ont permis collectivement de faire grandir notre vision de la cybersécurisation du bâtiment.

À PROPOS DE LA SMART BUILDINGS ALLIANCE

Créée en 2012, la Smart Buildings Alliance œuvre chaque jour à faire du smart building un atout au service des territoires, des entreprises et des occupants.

Unique en son genre par sa transversalité, son ouverture et la diversité des 450 entreprises et organisations membres qui la compose, la SBA structure ses actions autour de 3 piliers : Smart

Home (logement résidentiel collectif), Smart Building (bâtiment tertiaire) et Smart City (ville et territoire intelligents).

Revendiquant depuis plus de 10 ans un attachement fort pour un numérique responsable, la SBA prône la neutralité technologique tout en promouvant l'interopérabilité des systèmes, la mutualisation des équipements et des infrastructures, l'ouverture, la disponibilité, la qualité, la sécurité et la gouvernance des données.

Avec plus de 30 commissions et groupes de travail, elle fédère l'ensemble des corps de métiers dans une démarche collaborative de construction de cadres de références, d'approches et de solutions innovantes.

La Smart Buildings Alliance est à l'origine du cadre de référence Ready 2 Services (R2S) et de ses déclinaisons (R2S Résidentiel, R2S 4 Care, R2S Connect, R2S 4 Grids, R2S 4Mobility...), ainsi que du référentiel BIM for Value.

L'alliance s'appuie sur des chapitres régionaux présents au plus près des territoires et rayonne également à l'international avec des SBA pays.

www.smartbuildingsalliance.org

À PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, leader mondial du PAM, le Privileged Access Management. Les technologies de la société permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent la détection et la résilience aux cyberattaques en vue de protéger les actifs numériques des organisations et de maintenir la continuité d'activité du système d'information, dans le cloud et dans les réseaux industriels. Elles simplifient également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem, WALLIX accompagne ses clients pour moderniser leur système d'information et mettre la cybersécurité au service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2000 organisations à travers le monde dans tous les secteurs de l'économie. L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement Thierry Dassault Holding sont les actionnaires historiques de référence.

OT Security by WALLIX est une marque de WALLIX dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | info@wallix.com

